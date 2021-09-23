Фернандиньо рассказал, насколько близок был к уходу из "Сити"

Капитан "Манчестер Сити" Фернандиньо рассказал, насколько близок он был к уходу из клуба минувшим летом.

Свой действующий однолетний контракт с "горожанами" Фернандиньо заключил только в июне, перед этим помышляя о возвращении в родную Бразилию.



В конце концов 37-летний полузащитник сохранил верность клубу, за который он выступает с 2013 года, но это решение не было простым.



"Я был довольно близок к уходу — такова правда. Мне нужно было столь многое учесть, я был в ступоре. Это заставило меня отложить решение до окончания прошлого сезона. Прежде всего я хотел быть на 100 процентов сосредоточенным на команде".



"Затем я вступил в переговоры только с одной командой, помимо "Манчестер Сити", и это был "Атлетико Паранаэнсе". Они сделали стоящее предложение мне".



"Моя жена и я рассуждали таким образом: "Если мы вернемся в Бразилию, у нас будет это; если мы останемся в Англии, у нас будет то". Когда "Сити" предложил мне новый контракт, мы провели несколько дней дома, размышляя над обоими вариантами".



"Одним из ключевых факторов, убедивших нас остаться, стало то обстоятельство, что мы подаем документы на британское гражданство, но также быть капитаном этого клуба — удивительное ощущение. Я так горжусь этим", — сообщил Фернандиньо FourFourTwo.