"Бавария" вступила в переговоры с Рюдигером
"Бавария" вступила в переговоры с защитником "Челси" Антонио Рюдигером.
В данный момент у Рюдигера уже идет последний год по действующему контракту с "Челси", и главный тренер "синих" Томас Тухель отчаянно хочет сохранить Антонио.
Проблема лишь в том, что 28-летний немец требует увеличить свою зарплату вдвое — до 200 тысяч фунтов в неделю, а лондонский клуб на это пойти не готов.
За ситуацией вокруг Рюдигера внимательно следят ПСЖ и "Реал", а сейчас, как сообщает Goal, "Бавария" стала очередным клубом, обозначившим интерес к Антонио.
И хотя "Бавария" уже общается с братом и агентом игрока Сааром Синези, пока переговоры носят предварительный характер — официально Рюдигер сможет свободно разговаривать с зарубежными клубами, начиная с января.
"Бавария" рассматривает Рюдигера на замену Никласу Зюле, чей действующий контракт тоже истекает следующим летом.
23.09.2021 12:00
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Принципы клуба важнее, если предан - неxyй торговаться. А если все так, как говорит пресса - найдем кого-нибудь другого, Виллиан не даст соврать.
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Пф, даже уголь понял, что нехуй ловить в этом голубом унитазе.
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летом планируется закуп очередных "вернеров" в защиту?
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В чем проблема предложить основному цз 200к?
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