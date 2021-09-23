"Бавария" вступила в переговоры с Рюдигером

Антонио Рюдигер "Бавария" вступила в переговоры с защитником "Челси" Антонио Рюдигером.

В данный момент у Рюдигера уже идет последний год по действующему контракту с "Челси", и главный тренер "синих" Томас Тухель отчаянно хочет сохранить Антонио.

Проблема лишь в том, что 28-летний немец требует увеличить свою зарплату вдвое — до 200 тысяч фунтов в неделю, а лондонский клуб на это пойти не готов.

За ситуацией вокруг Рюдигера внимательно следят ПСЖ и "Реал", а сейчас, как сообщает Goal, "Бавария" стала очередным клубом, обозначившим интерес к Антонио.

И хотя "Бавария" уже общается с братом и агентом игрока Сааром Синези, пока переговоры носят предварительный характер — официально Рюдигер сможет свободно разговаривать с зарубежными клубами, начиная с января.

"Бавария" рассматривает Рюдигера на замену Никласу Зюле, чей действующий контракт тоже истекает следующим летом.


Метки Бавария, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2021 12:00

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  1. gucman 23.09.2021 12:13 # gucman
    Принципы клуба важнее, если предан - неxyй торговаться. А если все так, как говорит пресса - найдем кого-нибудь другого, Виллиан не даст соврать.

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  2. arsenalbigfan 23.09.2021 12:09 # arsenalbigfan
    Пф, даже уголь понял, что нехуй ловить в этом голубом унитазе.

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  3. tursa 23.09.2021 12:06 # tursa
    летом планируется закуп очередных "вернеров" в защиту?

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  4. danny949494 23.09.2021 12:03 # danny949494
    В чем проблема предложить основному цз 200к?

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