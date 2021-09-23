"Бавария" вступила в переговоры с Рюдигером

"Бавария" вступила в переговоры с защитником "Челси" Антонио Рюдигером.

В данный момент у Рюдигера уже идет последний год по действующему контракту с "Челси", и главный тренер "синих" Томас Тухель отчаянно хочет сохранить Антонио.



Проблема лишь в том, что 28-летний немец требует увеличить свою зарплату вдвое — до 200 тысяч фунтов в неделю, а лондонский клуб на это пойти не готов.



За ситуацией вокруг Рюдигера внимательно следят ПСЖ и "Реал", а сейчас, как сообщает Goal, "Бавария" стала очередным клубом, обозначившим интерес к Антонио.



И хотя "Бавария" уже общается с братом и агентом игрока Сааром Синези, пока переговоры носят предварительный характер — официально Рюдигер сможет свободно разговаривать с зарубежными клубами, начиная с января.



"Бавария" рассматривает Рюдигера на замену Никласу Зюле, чей действующий контракт тоже истекает следующим летом.