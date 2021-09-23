Нолан: "Я бы не продал Райса и за 100 миллионов фунтов"

Ассистент главного тренера "Вест Хэма" Кевин Нолан заявил, что не продал бы полузащитника Деклана Райса и за 100 миллионов фунтов.

Согласно свежим слухам в прессе, "Манчестер Юнайтед" сделал Райса своей трансферной целью номер один на следующее лето. Также Деклана сватают в "Челси" и "Манчестер Сити".



В свои 22 года Райс фактически исполняет обязанности капитана "молотобойцев" и является ключевым игроком сборной Англии, однако Нолан уверен, что это не предел для Деклана.



"Когда наблюдаешь за его игрой, просто кажется, что он контролирует все. На мой взгляд, он будет становиться только лучше. Говоря о цене за него, я бы не продал его и за 100 миллионов фунтов", — цитирует Нолана The Independent.