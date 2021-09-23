Невилл: "Филлипс — лучший английский полузащитник в Премьер-Лиге"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл назвал Калвина Филлипса из "Лидса" лучшим английским полузащитником в Премьер-Лиге.

25-летний Филлипс добился огромного прогресса за последний год, заявив о себе не только в Премьер-Лиге, но и в сборной Англии, где он стал твердым игроком основы.



Невилл считает, что у Филлипса просто нет слабых мест. Гари восхищается работоспособностью Калвина.



"Он начал играть в Премьер-Лиге 12 месяцев назад, но сейчас он лучший английский полузащитник здесь, и он на голову сильнее остальных".



"Мы всегда мыслим об игроках шаблонно. Он опорник, он атакующий полузащитник?"



"Но Филлипс является игроком, который умеет все. Он бегает, отбирает мяч, пасует, обороняется. Если честно, он великолепен".



"Он приятный парень, в его словах чувствуется честность, когда он говорит, за ним приятно наблюдать. Он бегает без остановки и, как показывает статистика, больше всех прессингует. Это не игрок, а мечта".



"Будучи защитником или полузащитником в "Лидсе", тебе приходится проделывать нереальный объем работы, но он задает тон. Он великолепный игрок", — сообщил Невилл в эфире.