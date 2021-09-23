"Челси" предложит новые контракты Маунту, Канте и Жоржиньо

"Челси" собирается предложить новые контракты полузащитникам Мейсону Маунту, Нголо Канте и Жоржиньо, как только закроет вопрос с будущим двух защитников.

В данный момент "Челси" находится на пороге продления сотрудничества с Андреасом Кристенсеном, который благодаря новой сделке увеличит свою зарплату до 120 тысяч фунтов.



Также "синие" продолжают переговоры с Антонио Рюдигером, чей действующий контракт истекает в конце сезона. Главный тренер Томас Тухель хочет сохранить 28-летнего немца, но тот требует поднять свою зарплату до 200 тыс. фунтов в неделю.



Когда насчет будущего Кристенсена и Рюдигера наступит ясность, "Челси" пригласит к столу переговоров трех перечисленных выше полузащитников.



Тухель отводит Маунту, Канте и Жоржиньо ключевое место в своих планах на будущее. Маунт имеет контракт до 2024 года, но клуб готов вознаградить его за достигнутый прогресс и перевести в число своих самых высокооплачиваемых игроков. Что касается двух других, то их трудовые договоры рассчитаны до конца следующего сезона.