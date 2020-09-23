Марк Нобл: "Лингард нырнул. В "Вест Хэме" он этого не делал"

Капитан "Вест Хэма" Марк Нобл заявил, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард симулировал, пытаясь заработать пенальти в матче Кубка Лиги.

Накануне "Вест Хэм" выбил "Юнайтед" со стадии 1/16 финала Кубка Лиги, одержав победу 0:1 на "Олд Траффорд" благодаря быстрому голу Мануэля Лансини.



Еще в первом тайме этого матча Лингард, который в минувшее воскресенье забил победный для "красных дьяволов" гол против "молотобойцев" в Премьер-Лиге, упал в чужой штрафной после контакта с Ноблом и стал просить 11-метровый, однако для Марка очевидно, что его бывший одноклубник жульничал.



"Нет уж, это футбол — он нырнул, а я сделал ему выговор за его возмущение. Довольно забавно, что у нас он такого не делал".



"Мы посмеялись вместе на поле, я люблю Джесси. Он отличный парень, и я так рад, что он вернулся в свой клуб и получает шансы", — сообщил Нобл Sky Sports.



А вот главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар, который в воскресенье говорил о двух неназначенных на Криштиану Роналду пенальти, с Ноблом не согласился.



"Там был пенальти на Джесси. Нельзя хватать соперника за футболку, когда ты сам падаешь. Марку не повезло в воскресенье, но повезло здесь", — заявил Сульшер.