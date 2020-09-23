Марк Нобл: "Лингард нырнул. В "Вест Хэме" он этого не делал"

Марк Нобл и Джесси Лингард Капитан "Вест Хэма" Марк Нобл заявил, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард симулировал, пытаясь заработать пенальти в матче Кубка Лиги.

Накануне "Вест Хэм" выбил "Юнайтед" со стадии 1/16 финала Кубка Лиги, одержав победу 0:1 на "Олд Траффорд" благодаря быстрому голу Мануэля Лансини.

Еще в первом тайме этого матча Лингард, который в минувшее воскресенье забил победный для "красных дьяволов" гол против "молотобойцев" в Премьер-Лиге, упал в чужой штрафной после контакта с Ноблом и стал просить 11-метровый, однако для Марка очевидно, что его бывший одноклубник жульничал.

"Нет уж, это футбол — он нырнул, а я сделал ему выговор за его возмущение. Довольно забавно, что у нас он такого не делал".

"Мы посмеялись вместе на поле, я люблю Джесси. Он отличный парень, и я так рад, что он вернулся в свой клуб и получает шансы", — сообщил Нобл Sky Sports.

А вот главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар, который в воскресенье говорил о двух неназначенных на Криштиану Роналду пенальти, с Ноблом не согласился.

"Там был пенальти на Джесси. Нельзя хватать соперника за футболку, когда ты сам падаешь. Марку не повезло в воскресенье, но повезло здесь", — заявил Сульшер.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2021 08:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 23.09.2021 09:12 # gerrard08
    Такой этот смеогол конченный. Как же он идеально подходит скаму как тренер.

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  2. amator 23.09.2021 08:58 # amator
    Нобель этот гандон тот ещё. В первом тайме удалять его можно было.

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  3. electric 23.09.2021 08:46 # electric
    Нырялду ныряет, а лингард другой масти игрок. Почувствуй разницу, как говорится.

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  4. red-devil-4ever 23.09.2021 08:45 # red-devil-4ever
    Тебя вообще-то камеры снимают, и повторы показывают. Как можно нырять когда тебя тянут за майку?

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  5. armaha 23.09.2021 08:44 # armaha
    Как же они оправдываются.... нарушают и пиздят ничего подобного.

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  6. dragonishka 23.09.2021 08:19 # dragonishka
    Тянул за футболу, что уже само по себе нарушение даже без падения игрока. О чем речь вообще?

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