Тухель: "Кепа снова проявил себя"

Наставник "Челси" Томас Тухель похвалил голкипера Кепу Аррисабалагу за роль в победе над "Астон Виллой" в 3-м раунде Кубка Лиги.

Завершив 90 минут кубкового матча с "Виллой" вничью (1:1), "Челси" взял верх в серии пенальти. Здесь Кепа, защищавший ворота "синих", заставил опытнейшего Эшли Янга пробить в крестовину и отразил удар Марвелуса Накамбы.



Точно так же Кепа стал героем и в матче за Суперкубок Европы против "Вильярреала" в прошлом месяце, поэтому Тухель не мог не похвалить 26-летнего испанца.



"Кепа снова проявил себя. Он очень силен при пенальти. У него хороший опыт участия в сериях пенальти, поэтому мы сосредоточились на этом и постарались изо всех сил".



"Я рад, что игроки сохранили хладнокровие. Это славная победа, и я рад, потому что это был тяжелый матч, упорная кубковая битва, и победить здесь — это приятное ощущение", — цитирует Тухеля Daily Mirror.