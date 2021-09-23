Сульшер: "Мы не создавали моменты, но создавали давление"

После вылета из Кубка Лиги главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что не может упрекнуть своих игроков за недостаточную старательность.

В среду вечером "Вест Хэм" взял реванш у "Юнайтед" за воскресное поражение 1:2 в рамках Премьер-Лиги. Благодаря голу Мануэля Лансини на девятой минуте "молотобойцы" впервые с 2007 года победили на "Олд Траффорд" (0:1).



На этот кубковый матч Сульшер произвел аж 11 изменений в стартовом составе относительно выезда на Лондонский стадион, но о своих решениях не жалеет и лишь может посетовать на невезение и недостаточно острую игру впереди.



"Мы вновь плохо начали матч, и с этим нужно разобраться. Далее мы играли хорошо длительными периодами и приложили большие усилия. Статистика ничего не значит, но когда ты нанес 27 ударов, ты знаешь, что парни очень старались".



"Мы не создавали больших моментов, но мы создавали давление. Мейсон Гринвуд имел большой момент, но иногда давление ни к чему не приводит. Конечно, в последние минуты мы были вынуждены рисковать, и соперник мог забить еще".



"Мы хотели пройти дальше, но сезон длинный. Каждый очень постарался. Я не могу винить игроков за их настрой. Впереди у нас большие матчи, и поэтому мы выбрали такой состав".



"Мы в начальной стадии сезона, и мы знаем, что это будет долгий путь. Лига Чемпионов, Кубок Англии, Премьер-Лига — у нас будет много матчей. Мы просто должны продолжать делать то, что делаем, стараясь добиваться хороших результатов".



"Мы нормально начали сезон, за исключением вылета из этого кубка, что не есть замечательно. И мы не добились хорошего результата в Европе, но мы будем готовы к субботе", — сообщил Сульшер Sky Sports.