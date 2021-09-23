Жеребьевка 1/8 финала Кубка Лиги
Состоялась жеребьевка 4-го раунда (1/8 финала) Кубка Лиги. Фавориты продолжают свой путь по турниру порознь.
"Манчестер Сити", действующий обладатель Кубка Лиги, на сей раз отправится к "Вест Хэму", обидчику своих соседей из "Манчестер Юнайтед".
"Челси" примет дома "Саутгемптон", "Арсенал" — "Лидс". "Тоттенхэм" навестит "Бернли", а "Ливерпуль" ожидает выезд к "Престону" из Чемпионшипа.
Добавим, матчи 1/8 финала Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 25 октября.
Жеребьевка 4-го раунда (1/8 финала) Кубка Лиги
Челси — Саутгемптон
Арсенал — Лидс
Стоук — Брентфорд
Вест Хэм — Манчестер Сити
Лестер — Брайтон
Бернли — Тоттенхэм
КПР — Сандерленд
Престон — Ливерпуль
23.09.2021 00:25
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Последние комментарии:
Ну че, можно поздравить куколда из памойки с 1м трофеем))) и варана и сранчо и гея сосалду. Молодцы хуле. Знатно мойша отомстил))
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> Вест Хэм — Манчестер Сити
КОРОЛИ!!!
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наконец-то на куйню какую-то клоппо насосал
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