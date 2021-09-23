Жеребьевка 1/8 финала Кубка Лиги

Состоялась жеребьевка 4-го раунда (1/8 финала) Кубка Лиги. Фавориты продолжают свой путь по турниру порознь.

"Манчестер Сити", действующий обладатель Кубка Лиги, на сей раз отправится к "Вест Хэму", обидчику своих соседей из "Манчестер Юнайтед".



"Челси" примет дома "Саутгемптон", "Арсенал" — "Лидс". "Тоттенхэм" навестит "Бернли", а "Ливерпуль" ожидает выезд к "Престону" из Чемпионшипа.



Добавим, матчи 1/8 финала Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 25 октября.



Жеребьевка 4-го раунда (1/8 финала) Кубка Лиги



Челси — Саутгемптон

Арсенал — Лидс

Стоук — Брентфорд

Вест Хэм — Манчестер Сити

Лестер — Брайтон

Бернли — Тоттенхэм

КПР — Сандерленд

Престон — Ливерпуль