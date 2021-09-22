3-й раунд Кубка Лиги. Матчи среды

В среду вечером были сыграны заключительные матчи 3-го раунда Кубка Лиги. Не обошлось без неожиданного результата.

Главной неожиданностью вечера стал вылет из турнира "Манчестер Юнайтед", который дома уступил "Вест Хэму". "Молотобойцы" открыли счет уже на девятой минуте усилиями Мануэля Лансини и победой 0:1 взяли реванш у "красных дьяволов" за поражение в Премьер-Лиге в минувший уикенд.



В двух матчах этого вечера пришлось бить пенальти. "Челси" оказался удачливее "Астон Виллы", "Тоттенхэм" — "Вулверхэмптона".



Кроме того, 3-й раунд уверенно преодолели "Арсенал" и "Лестер", переиграв "Уимблдон" и "Миллуолл", соответственно.



"Арсенал" — "Уимблдон" — 3:0 (1:0)



Голы: Лакасетт 11 (пен), Смит-Роу 77, Нкетиа 80.



"Арсенал": Лено, Соареш, Холдинг, Мари, Тавареш, Мэйтланд-Найлс, Партей (Смит-Роу 60), Локонга, Лакасетт, Нкетиа (Балоган 83), Мартинелли (Сака 76).



"Челси" — "Астон Вилла" — 1:1 (0:0) победа "Челси" в серии пенальти — 4:3



Голы: Вернер 54 — Арчер 64.



"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Чалоба, Сарр, Чилуэлл, Лофтус-Чик, Канте (Маунт 45), Ньигес (Лукаку 76), Ходсон-Одои, Вернер, Зийеш (Баркли 76).



"Астон Вилла": Стир, Кэш (Конса 77), Туанзебе, Хаус, Янг, Сансон (Чуквуэмека 42), Накамба, Траоре (Филоген-Бидас 64), Буэндиа, Эль-Гази, Арчер.



"Манчестер Юнайтед" — "Вест Хэм" — 0:1 (0:1)



Гол: Лансини 9.



"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Далот, Линделеф, Байи, Теллес (Эланга 73), Мата (Гринвуд 62), Матич, Ван де Бек, Санчо, Мартиаль, Лингард (Фернандеш 72).



"Вест Хэм": Ареоля, Джонсон, Доусон, Диоп, Фредерикс (Цоуфал 17), Нобл, Крал, Ярмоленко, Лансини (Форнальс 69), Масуаку (Влашич 69), Боуэн.



"Вулверхэмптон" — "Тоттенхэм" — 2:2 (1:2) победа "Тоттенхэма" в серии пенальти — 3:2



Голы: Дендонкер 38, Поденсе 58 — Ндомбеле 14, Кейн 23.



"Вулверхэмптон": Радди, Хувер, Килман, Боли, Москера (Коуди 9), Аит-Нури (Семеду 75), Дендонкер, Невеш, Хван, Силва (Траоре 45), Поденсе.



"Тоттенхэм": Голлини, Танганга (Регилон 90), Ромеро, Санчес, Дэвис, Скипп, Алли (Хейбьерг 82), Ндомбеле, Хиль, Ло Чельсо (Сон 62), Кейн.



"Брайтон" — "Суонси" — 2:0 (2:0)



Голы: Коннолли 33, 38.



"Брайтон": Стил, Лэмпти (Гросс 45), Тернс, Робертс, Берн, Альсате, Модер, Мвепу, Макаллистер (Сармьенто 69), Коннолли (Локадиа 76), Ричардс.



"Миллуолл" — "Лестер" — 0:2 (0:0)



Голы: Лукман 50, Ихеаначо 88.



"Лестер": Уорд, Амарти, Эванс, Сеюнджю, Томас, Ндиди, Тилеманс, Дьюсбери-Холл, Лукман (Дака 69), Ихеаначо, Олбрайтон (Вестергор 72).