3-й раунд Кубка Лиги. Матчи среды
В среду вечером были сыграны заключительные матчи 3-го раунда Кубка Лиги. Не обошлось без неожиданного результата.
Главной неожиданностью вечера стал вылет из турнира "Манчестер Юнайтед", который дома уступил "Вест Хэму". "Молотобойцы" открыли счет уже на девятой минуте усилиями Мануэля Лансини и победой 0:1 взяли реванш у "красных дьяволов" за поражение в Премьер-Лиге в минувший уикенд.
В двух матчах этого вечера пришлось бить пенальти. "Челси" оказался удачливее "Астон Виллы", "Тоттенхэм" — "Вулверхэмптона".
Кроме того, 3-й раунд уверенно преодолели "Арсенал" и "Лестер", переиграв "Уимблдон" и "Миллуолл", соответственно.
"Арсенал" — "Уимблдон" — 3:0 (1:0)
Голы: Лакасетт 11 (пен), Смит-Роу 77, Нкетиа 80.
"Арсенал": Лено, Соареш, Холдинг, Мари, Тавареш, Мэйтланд-Найлс, Партей (Смит-Роу 60), Локонга, Лакасетт, Нкетиа (Балоган 83), Мартинелли (Сака 76).
"Челси" — "Астон Вилла" — 1:1 (0:0) победа "Челси" в серии пенальти — 4:3
Голы: Вернер 54 — Арчер 64.
"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Чалоба, Сарр, Чилуэлл, Лофтус-Чик, Канте (Маунт 45), Ньигес (Лукаку 76), Ходсон-Одои, Вернер, Зийеш (Баркли 76).
"Астон Вилла": Стир, Кэш (Конса 77), Туанзебе, Хаус, Янг, Сансон (Чуквуэмека 42), Накамба, Траоре (Филоген-Бидас 64), Буэндиа, Эль-Гази, Арчер.
"Манчестер Юнайтед" — "Вест Хэм" — 0:1 (0:1)
Гол: Лансини 9.
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Далот, Линделеф, Байи, Теллес (Эланга 73), Мата (Гринвуд 62), Матич, Ван де Бек, Санчо, Мартиаль, Лингард (Фернандеш 72).
"Вест Хэм": Ареоля, Джонсон, Доусон, Диоп, Фредерикс (Цоуфал 17), Нобл, Крал, Ярмоленко, Лансини (Форнальс 69), Масуаку (Влашич 69), Боуэн.
"Вулверхэмптон" — "Тоттенхэм" — 2:2 (1:2) победа "Тоттенхэма" в серии пенальти — 3:2
Голы: Дендонкер 38, Поденсе 58 — Ндомбеле 14, Кейн 23.
"Вулверхэмптон": Радди, Хувер, Килман, Боли, Москера (Коуди 9), Аит-Нури (Семеду 75), Дендонкер, Невеш, Хван, Силва (Траоре 45), Поденсе.
"Тоттенхэм": Голлини, Танганга (Регилон 90), Ромеро, Санчес, Дэвис, Скипп, Алли (Хейбьерг 82), Ндомбеле, Хиль, Ло Чельсо (Сон 62), Кейн.
"Брайтон" — "Суонси" — 2:0 (2:0)
Голы: Коннолли 33, 38.
"Брайтон": Стил, Лэмпти (Гросс 45), Тернс, Робертс, Берн, Альсате, Модер, Мвепу, Макаллистер (Сармьенто 69), Коннолли (Локадиа 76), Ричардс.
"Миллуолл" — "Лестер" — 0:2 (0:0)
Голы: Лукман 50, Ихеаначо 88.
"Лестер": Уорд, Амарти, Эванс, Сеюнджю, Томас, Ндиди, Тилеманс, Дьюсбери-Холл, Лукман (Дака 69), Ихеаначо, Олбрайтон (Вестергор 72).
22.09.2021 23:55
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Последние комментарии:
Чик пиздато сыграл.
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Олеги йобаные, нахуй валите суки! Сжечь этот галимый штаб, засрут очередной сезон, можно не сомневаться! Гребаная бизнес машина!
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Верил в Олега и Рональда... Говорят, не вышли на матч вообще...
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санчо 90 миллионный провал))) Кепа хоть титулы приносит, а этот распиаренный мешок вообще 0 кпд и пользы
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Престон! И это же збс
(ответить)
ман сите попал на вх? вухахах не может быть, вухахах клуб из апл аувхаххаах
походу бабки у бензобака кончились
пеп уйдет с позором даже без кала ахахахааа
(ответить)
Слэш! Будь добр, поздравь свою вторую любимую команду с Победой!)
(ответить)
Колбасные дендонкеры пишут про основу Челси: Канте.
Все. Остальные вышли с замены во втором тайме
Пхахахахааа, бестрофейникам тупые
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В следующем ранде Кубка Лиги, "Челси" сыграет дома с "Саутгемптоном"!
Оооооооой как заебиииись!
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разъебем саутгемптон нахой сука сюда к императорам!
(ответить)
С Победой Банда!
(ответить)
ну терь понятно, почему чилвел бенч греет
(ответить)
Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Ван Гал четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Куртуа, Чехи, Харты ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 1-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.
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КОРОЛЯМ с хуя такой жребий???
(ответить)
брайтон челси штоль
лифак ман сите штоль
(ответить)
Ждём дырявых на Энфилде!
(ответить)
ХОЧУ, БЛЯ, СКАЗАТЬ ЭТОМУ ЁБАНОМУ ГОРЛУМУ, НАХУЙ, БЛЯТЬ:
ЕБОМБАНЫЙ ЁБАНЫЙ ТЫ КОЗЁЛ, НАХУЙ, РОЗОВОЩЁКИЙ, БЛЯДЬ,
БЫЛ БЫ ТЫ ЧЕЛОВЕК, НАХУЙ. ТВОЙ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЕБУТ НАХУЙ ВЕЗДЕ, НАХУЙ, БЛЯДЬ, ОН, НАВЕРНО, ПРОЁБЫВАЕТ ХУЙ ЗНАЕТ ГДЕ СЕЙЧАС, НАХУЙ, БЛЯ,
А ТРУФЕНЫ ГИБНУТ НА ФАПЛЕ, НАХУЙ, ПОЧЕМУ ТАК, НАХУЙ?
ПОЧЕМУ ТРУФЕНЫ ДОЛЖНЫ... ОНИ ДАЖЕ ТРУФЕНЫ ВЕЧНЫЕ ТРУФЕНЫ, НАХУЙ, ЭТО НАШЕ ПРОШЛОЕ, НАХУЙ, И ХУЛИ ТЫ ПИЗДИШЬ ЦССУКА,
ЗАЛУПАЕШЬСЯ, БЛЯДЬ, ТЫ ЖИВЁШЬ ГДЕ-ТО В МГЛИСТЫХ ГОРАХ,
ХУЙ ЧЕРЕЗ ЗНАЕТ ГДЕ, БЛЯДЬ, ХУЛИ ТЫ СЮДА ЛЕЗЕШЬ.. К ТРУФЕНАМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД, НАХУЙ. ЗАПОМНИ — У МЕНЯ ЕСТЬ, БЛЯДЬ, ХОРОШИЙ, БЛЯ, ЧЕЛОВЕК, Я ЕГО, СУКА, БЛЯДЬ, ОТДАМ ДЕНЬГИ, ЧТОБ ТЕ, СУКА, В МОЗГУ ВЪЕБАЛ ПУЛЮ, НАХУЙ, И, ЧТОБЫ ТЫ ЗАКРЫЛСЯ, НАХУЙ, И НИКОГДА СЮДА НЕ ЛЕЗ, ПОНЯЛ? БЫДЛО ТЫ ЕБАНОЕ, БЛЯДЬ!!! ВСЁ НАХУЙ.
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Вот вам и АРРИСАБАЛЛАГА!
Всех СИНИХ с победой!
И М П Е Р А Т О Р Ы!
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Сульшер единственный доступный ему кубок прямо на старте заруинил
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Как же топово чемпионси сложнейший график проходит! Вилла хороша, ещё много крови у топов выпьет. Теперь Сити на выходных и Юве на следующих и всё, самый сложный график среди всех команд будет пройден с честью. Ещё бы не Тейлор, так и Ливер бы дожали во втором. Но в любом случае и так норм, с Сити норм заруба будет. Вперёд Челси!!!!!!
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