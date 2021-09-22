Премьер-Лига отказалась от идеи пускать на матчи только полностью вакцинированных зрителей
Клубы Премьер-Лиги отказались от идеи пускать на матчи только тех зрителей, которые получили две дозы вакцины от коронавируса.
Соответствующая идея обсуждалась на собрании боссов 20 клубов Премьер-Лиги в среду, сообщает The Athletic.
Однако клубы решили не вводить жестких ограничений сверх тех, которые установлены британскими властями.
Таким образом, для посещения матчей Премьер-Лиги будет достаточно свежего теста на COVID-19 с отрицательным результатом.
Каждый из клубов Премьер-Лиги сможет сам решить, проверять ли ковид-статус у своих зрителей, как это, например, будет делать "Манчестер Юнайтед" с 1 октября.
22.09.2021 23:00
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