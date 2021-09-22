Джо Гомес готов быть терпеливым
Защитник Джо Гомес заявил, что готов терпеливо ждать своего шанса вернуть место в стартовом составе "Ливерпуля".
В чемпионском для "красных" сезоне 2019/20 Гомес был основным партнером Виргила Ван Дейка по центру обороны, однако прошлая кампания была оборвана для обоих защитников уже осенью тяжелыми травмами колена.
Как и Ван Дейк, Гомес вернулся в строй только в начале этого сезона, но пока проигрывает конкуренцию на своей позиции Жоэлю Матипу — накануне против "Норвича" в Кубке Лиги Джо провел только свои вторые 90 минут после выздоровления.
Тем не менее, 24-летний англичанин совершенно не паникует и верит, что его время еще придет.
"Я знаю, что нахожусь в команде топ-уровня и окружен невероятными игроками, и мне лишь нужно постараться исполнять свою роль и подстегивать их. Помимо этого, мне просто нужно быть терпеливым".
"Я наслаждаюсь тем, что явлюсь частью этой команды и снова в форме. Я тружусь в замечательных условиях, с замечательными людьми, в замечательном клубе. Я должен получать удовольствие и просто быть готовым, когда придет мое время", — сообщил Гомес официальному веб-сайту "Ливерпуля".
22.09.2021 22:00
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Последние комментарии:
Сейчас матип и ввд слишком хороши, но клопп больше не будет ставить ввд на все матчи, а матип в любой момент может получить травму, да и обоим по 30 лет, так что гомез и конате свое получат
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Разумеется, Джо Гомез готов быть терпилой: он же игрок ливерпука, а эти портовые прошмандовки 30 лет терпели сперму, мочу и фекалии в своих ртах, ожидая позорной картонки.
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