Джо Гомес готов быть терпеливым

Джо Гомес Защитник Джо Гомес заявил, что готов терпеливо ждать своего шанса вернуть место в стартовом составе "Ливерпуля".

В чемпионском для "красных" сезоне 2019/20 Гомес был основным партнером Виргила Ван Дейка по центру обороны, однако прошлая кампания была оборвана для обоих защитников уже осенью тяжелыми травмами колена.

Как и Ван Дейк, Гомес вернулся в строй только в начале этого сезона, но пока проигрывает конкуренцию на своей позиции Жоэлю Матипу — накануне против "Норвича" в Кубке Лиги Джо провел только свои вторые 90 минут после выздоровления.

Тем не менее, 24-летний англичанин совершенно не паникует и верит, что его время еще придет.

"Я знаю, что нахожусь в команде топ-уровня и окружен невероятными игроками, и мне лишь нужно постараться исполнять свою роль и подстегивать их. Помимо этого, мне просто нужно быть терпеливым".

"Я наслаждаюсь тем, что явлюсь частью этой команды и снова в форме. Я тружусь в замечательных условиях, с замечательными людьми, в замечательном клубе. Я должен получать удовольствие и просто быть готовым, когда придет мое время", — сообщил Гомес официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки Гомес, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2021 22:00

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  1. tursa 22.09.2021 22:47 # tursa
    Сейчас матип и ввд слишком хороши, но клопп больше не будет ставить ввд на все матчи, а матип в любой момент может получить травму, да и обоим по 30 лет, так что гомез и конате свое получат

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  2. true-manc 22.09.2021 22:11 # true-manc
    Разумеется, Джо Гомез готов быть терпилой: он же игрок ливерпука, а эти портовые прошмандовки 30 лет терпели сперму, мочу и фекалии в своих ртах, ожидая позорной картонки.

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