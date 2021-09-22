Джо Гомес готов быть терпеливым

Защитник Джо Гомес заявил, что готов терпеливо ждать своего шанса вернуть место в стартовом составе "Ливерпуля".

В чемпионском для "красных" сезоне 2019/20 Гомес был основным партнером Виргила Ван Дейка по центру обороны, однако прошлая кампания была оборвана для обоих защитников уже осенью тяжелыми травмами колена.



Как и Ван Дейк, Гомес вернулся в строй только в начале этого сезона, но пока проигрывает конкуренцию на своей позиции Жоэлю Матипу — накануне против "Норвича" в Кубке Лиги Джо провел только свои вторые 90 минут после выздоровления.



Тем не менее, 24-летний англичанин совершенно не паникует и верит, что его время еще придет.



"Я знаю, что нахожусь в команде топ-уровня и окружен невероятными игроками, и мне лишь нужно постараться исполнять свою роль и подстегивать их. Помимо этого, мне просто нужно быть терпеливым".



"Я наслаждаюсь тем, что явлюсь частью этой команды и снова в форме. Я тружусь в замечательных условиях, с замечательными людьми, в замечательном клубе. Я должен получать удовольствие и просто быть готовым, когда придет мое время", — сообщил Гомес официальному веб-сайту "Ливерпуля".