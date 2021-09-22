Эшпириту Санту посетовал на дисбаланс в плане готовности игроков

Нуну Эшпириту Санту Главный тренер "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту посетовал на отсутствие баланса в плане физической подготовки своих игроков.

Новый сезон Премьер-Лиги "Тоттенхэм" начал с трех побед 1:0, за которыми последовали два удручающих поражения 3:0.

Нуну объясняет это тем, что его игроки по-разному готовы к новому сезону, поэтому он вынужден индивидуально подтягивать отстающих.

"Мы очень упорно трудимся над тем, чтобы исправить существующий в команде дисбаланс".

"У нас есть дисбаланс. Некоторые игроки провели уже почти по 70 тренировок. У других их 15-20. Это совершенный дисбаланс. Мы пытаемся индивидуально работать с каждым. По каждому игроку мы изучаем индивидуальные аспекты, которые можно улучшить".

"Поначалу я даже не рассказывал вам об этом. Уверяю вас, мы не стали меньше бегать, хотя иногда так кажется".

"Дистанции, действия, ускорения — все статистические показатели неизменны. Что просело, так это состояние команды", — цитирует Нуну Football.London.


Метки Тоттенхэм, Эшпириту Санту

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2021 21:00

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  1. electric 22.09.2021 21:14 # electric
    Пора уже начинать ныть. Куры - путь в никуда.

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  2. hunter022 22.09.2021 21:09 # hunter022
    Бог любит троицу в выходные продует с таким же счётом

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