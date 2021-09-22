Эшпириту Санту посетовал на дисбаланс в плане готовности игроков

Главный тренер "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту посетовал на отсутствие баланса в плане физической подготовки своих игроков.

Новый сезон Премьер-Лиги "Тоттенхэм" начал с трех побед 1:0, за которыми последовали два удручающих поражения 3:0.



Нуну объясняет это тем, что его игроки по-разному готовы к новому сезону, поэтому он вынужден индивидуально подтягивать отстающих.



"Мы очень упорно трудимся над тем, чтобы исправить существующий в команде дисбаланс".



"У нас есть дисбаланс. Некоторые игроки провели уже почти по 70 тренировок. У других их 15-20. Это совершенный дисбаланс. Мы пытаемся индивидуально работать с каждым. По каждому игроку мы изучаем индивидуальные аспекты, которые можно улучшить".



"Поначалу я даже не рассказывал вам об этом. Уверяю вас, мы не стали меньше бегать, хотя иногда так кажется".



"Дистанции, действия, ускорения — все статистические показатели неизменны. Что просело, так это состояние команды", — цитирует Нуну Football.London.