Сульшер: "Я так рад за Фила Джонса"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер похвалил защитника Фила Джонса за стойкость духа на пути к своему возвращению в строй.

Матч Кубка Лиги против "Вест Хэма" в среду вечером обещает стать первым официальным для Джонса за последние 20 месяцев. Фил, наконец, решил свои проблемы со здоровьем, произведя впечатление на Сульшера в процессе восстановления.



"Я так рад за Фила. Он дважды сыграл по 90 минут за команду U-23, а также провел несколько минут в закрытом товарищеском матче, и его колено нормально отреагировало на нагрузку".



"Он очень упорно трудился. Я сам пережил нечто подобное, проведя вне игры почти три года — или более двух в течение трех лет, по крайней мере. Я знаю, с чем ты сталкиваешься в душевном плане".



"Ты думаешь, сыграю ли я когда-нибудь снова в футбол. Ты даже думаешь, смогу ли я снова ходить и играть с детьми во дворе".



"Он был так прилежен, так профессионален: никаких выкрутасов, никаких социальных сетей. Я представитель старой школы, и мне нравятся такие игроки".



"Он просто был сосредоточен на одной вещи и на сопутствующих вызовах, а сейчас он вернулся", — сообщил Сульшер официальному веб-сайту "Юнайтед".