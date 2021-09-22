Сульшер: "Я так рад за Фила Джонса"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер похвалил защитника Фила Джонса за стойкость духа на пути к своему возвращению в строй.
Матч Кубка Лиги против "Вест Хэма" в среду вечером обещает стать первым официальным для Джонса за последние 20 месяцев. Фил, наконец, решил свои проблемы со здоровьем, произведя впечатление на Сульшера в процессе восстановления.
"Я так рад за Фила. Он дважды сыграл по 90 минут за команду U-23, а также провел несколько минут в закрытом товарищеском матче, и его колено нормально отреагировало на нагрузку".
"Он очень упорно трудился. Я сам пережил нечто подобное, проведя вне игры почти три года — или более двух в течение трех лет, по крайней мере. Я знаю, с чем ты сталкиваешься в душевном плане".
"Ты думаешь, сыграю ли я когда-нибудь снова в футбол. Ты даже думаешь, смогу ли я снова ходить и играть с детьми во дворе".
"Он был так прилежен, так профессионален: никаких выкрутасов, никаких социальных сетей. Я представитель старой школы, и мне нравятся такие игроки".
"Он просто был сосредоточен на одной вещи и на сопутствующих вызовах, а сейчас он вернулся", — сообщил Сульшер официальному веб-сайту "Юнайтед".
22.09.2021 20:00
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