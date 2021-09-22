Хамес Родригес покинул "Эвертон"

"Эвертон" официально объявил о продаже плеймейкера Хамеса Родригеса в катарский клуб "Эр-Райян". Сумма трансфера не разглашается.

Хамес присоединился к "ирискам" только год назад, честно признавшись, что согласился на этот переход только из-за Карло Анчелотти.



За эти 12 месяцев Родригес сыграл 26 матчей за мерсисайдский клуб, забив шесть голов. Но Рафаэль Бенитес, занявший место Анчелотти на тренерском мостике "Эвертона" минувшим летом, сразу же дал понять 30-летнему колумбийцу, что тому нет места в его планах.



Хамесу не удалось подыскать себе клуб во время летнего трансферного окна, однако сейчас экс-игрок "Реала" и "Баварии" все же покинул "Гудисон Парк", где у него оставался один год по контракту плюс опция продления на 12 месяцев.



Избавившись от Хамеса, "Эвертон" облегчил свою зарплатную ведомость на 200 тысяч фунтов в неделю.