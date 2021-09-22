Гвардиола недоволен, что в Англии нет пяти замен

Хосеп Гвардиола После выхода в 1/8 финала Кубка Лиги рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пожаловался на невозможность использовать пять замен во внутренних турнирах.

На победный матч против "Уикомба" накануне (6:1) Гвардиола выпустил экспериментальный состав из игроков академии и нескольких членов первой команды.

Гвардиола недоволен возможностями для ротации относительно остальной Европы и считает, что это уже находит отражение на количестве травм.

"Во всем мире есть пять замен, у нас — три. Это нелепо".

"Поэтому у нас есть травмы. Мы играем по матчу каждые три дня, без подготовки, без предсезонного периода".

"Может быть, однажды большие боссы объяснят, почему так происходит?" — цитирует Гвардиолу Daily Express.

Добавим, против "Уикомба" Хосеп использовал только две замены.


Метки Гвардиола, Кубок Лиги, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 22.09.2021 18:16 # naby-keita
    У этого иплана 2 состава блять равноценных

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  2. felix-the-cat 22.09.2021 18:15 # felix-the-cat
    Как заебал этот нытик обоссаный блять

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  3. true-manc 22.09.2021 18:02 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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