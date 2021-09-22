Гвардиола недоволен, что в Англии нет пяти замен

После выхода в 1/8 финала Кубка Лиги рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пожаловался на невозможность использовать пять замен во внутренних турнирах.

На победный матч против "Уикомба" накануне (6:1) Гвардиола выпустил экспериментальный состав из игроков академии и нескольких членов первой команды.



Гвардиола недоволен возможностями для ротации относительно остальной Европы и считает, что это уже находит отражение на количестве травм.



"Во всем мире есть пять замен, у нас — три. Это нелепо".



"Поэтому у нас есть травмы. Мы играем по матчу каждые три дня, без подготовки, без предсезонного периода".



"Может быть, однажды большие боссы объяснят, почему так происходит?" — цитирует Гвардиолу Daily Express.



Добавим, против "Уикомба" Хосеп использовал только две замены.