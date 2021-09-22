Клубы Футбольной Лиги следят за Руни

Ряд клубов Футбольной Лиги внимательно наблюдают за ситуацией вокруг главного тренера "Дерби" Уэйна Руни.

Как и было обещано, сегодня в "Дерби" была введена внешняя администрация, которая попытается вывести "баранов" из финансового кризиса и подготовить клуб к продаже.



В соответствии с правилами Футбольной Лиги теперь с "Дерби" снимут 12 очков в Чемпионшипе. Еще девяти баллов "баранов" собираются лишить за допущенные в предыдущие годы нарушения правил финансового фей-плей.



Усугубляет ситуацию тот факт, что "Дерби" по-прежнему находится под трансферным эмбарго. В связи с этим появились разговоры, что Руни может покинуть "Прайд Парк".



По информации TEAMtalk, сразу несколько клубов Чемпионшипа, Лиги Один и Лиги Два заинтересованы в приглашении Уэйна, если тот все-таки оставит свою работу в "Дерби".



Учитывая штрафные санкции, задача по удержанию "баранов" в Чемпионшипе выглядит почти невыполнимой, и Руни может почувствовать, что для него нет смысла впустую терять этот сезон.