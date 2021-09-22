Клубам Премьер-Лиги и Чемпионшипа разрешено испытать стоячие трибуны

Молинью Начиная с января, клубы Премьер-Лиги и Чемпионшипа смогут начать испытания стоячих трибун.

Запрет на стоячие трибуны в двух высших дивизионах английского футбола действует уже более четверти века, однако в последнее время всем стало очевидно, что пребывание болельщиков весь матч на ногах может быть вполне безопасным.

В опубликованном сегодня заявлении Sports Grounds Safety Authority (Управление по безопасности спортивных площадок) подтверждает, что клубы, подавшие заявки до 6 октября, смогут провести пилотные испытания стоячих трибун в период с Нового года и до окончания сезона 2021/22.

Далее этим пилотным испытанием будет дана независимая оценка, после чего будет принято решение о распространении стоячих трибун на остальные стадионы.

Добавим, причина запрета стоячих трибун в Англии является трагедия на "Хиллсборо" в 1989 году, когда погибло 97 болельщиков "Ливерпуля".


Метки Премьер-Лига, стадионы, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2021 16:00

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  1. tursa 22.09.2021 16:32 # tursa
    The Shit еще тогда пыталось сбросить все на болельщиков ливерпуля, но уже давно понятно что ошибка в тупых правилах с решеткой и непонятным количеством людей на стоячих трибунах. Как это изменится теперь не знаю, но надеюсь ливерпуль эти проблемы со стоячей трибуной обойдут.

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  2. danny949494 22.09.2021 16:21 # danny949494
    Добавим, причина запрета стоячих трибун в Англии является трагедия на "Хиллсборо" в 1989 году, когда погибло 97 болельщиков "Ливерпуля".

    Позорники! И карма заставила 30 лет ждать кубок АПЛ.

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  3. true-manc 22.09.2021 16:07 # true-manc
    > Добавим, причина запрета стоячих трибун в Англии является трагедия на "Хиллсборо" в 1989 году, когда погибло 97 болельщиков "Ливерпуля".

    Кто бы сомневался, что во всем виновата скузня. Только колбасные недоумки могли тогда так опозориться и передавить друг друга.

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