Клубам Премьер-Лиги и Чемпионшипа разрешено испытать стоячие трибуны
Начиная с января, клубы Премьер-Лиги и Чемпионшипа смогут начать испытания стоячих трибун.
Запрет на стоячие трибуны в двух высших дивизионах английского футбола действует уже более четверти века, однако в последнее время всем стало очевидно, что пребывание болельщиков весь матч на ногах может быть вполне безопасным.
В опубликованном сегодня заявлении Sports Grounds Safety Authority (Управление по безопасности спортивных площадок) подтверждает, что клубы, подавшие заявки до 6 октября, смогут провести пилотные испытания стоячих трибун в период с Нового года и до окончания сезона 2021/22.
Далее этим пилотным испытанием будет дана независимая оценка, после чего будет принято решение о распространении стоячих трибун на остальные стадионы.
Добавим, причина запрета стоячих трибун в Англии является трагедия на "Хиллсборо" в 1989 году, когда погибло 97 болельщиков "Ливерпуля".
22.09.2021 16:00
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The Shit еще тогда пыталось сбросить все на болельщиков ливерпуля, но уже давно понятно что ошибка в тупых правилах с решеткой и непонятным количеством людей на стоячих трибунах. Как это изменится теперь не знаю, но надеюсь ливерпуль эти проблемы со стоячей трибуной обойдут.
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Добавим, причина запрета стоячих трибун в Англии является трагедия на "Хиллсборо" в 1989 году, когда погибло 97 болельщиков "Ливерпуля".
Позорники! И карма заставила 30 лет ждать кубок АПЛ.
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> Добавим, причина запрета стоячих трибун в Англии является трагедия на "Хиллсборо" в 1989 году, когда погибло 97 болельщиков "Ливерпуля".
Кто бы сомневался, что во всем виновата скузня. Только колбасные недоумки могли тогда так опозориться и передавить друг друга.
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