Клубам Премьер-Лиги и Чемпионшипа разрешено испытать стоячие трибуны

Начиная с января, клубы Премьер-Лиги и Чемпионшипа смогут начать испытания стоячих трибун.

Запрет на стоячие трибуны в двух высших дивизионах английского футбола действует уже более четверти века, однако в последнее время всем стало очевидно, что пребывание болельщиков весь матч на ногах может быть вполне безопасным.



В опубликованном сегодня заявлении Sports Grounds Safety Authority (Управление по безопасности спортивных площадок) подтверждает, что клубы, подавшие заявки до 6 октября, смогут провести пилотные испытания стоячих трибун в период с Нового года и до окончания сезона 2021/22.



Далее этим пилотным испытанием будет дана независимая оценка, после чего будет принято решение о распространении стоячих трибун на остальные стадионы.



Добавим, причина запрета стоячих трибун в Англии является трагедия на "Хиллсборо" в 1989 году, когда погибло 97 болельщиков "Ливерпуля".