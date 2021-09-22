"Манчестер Сити интересуется Оярсабалем

Микель Оярсабаль "Манчестер Сити" проявляет серьезный интерес к вингеру "Реал Сосьедад" Микелю Оярсабалю.

"Горожане" и их главный тренер Хосеп Гвардиола являются большими и давними поклонниками таланта Оярсабаля и, как утверждает TEAMtalk, уже несколько раз разговаривали со своими коллегами из Сан-Себастьяна.

Гвардиола до сих пор не заменил Лероя Сане, который летом 2020 ушел свободным агентом в "Баварию", и способный сыграть по всему фронту атаки Оярсабаль — один из тех игроков, которые находятся на радаре у "Сити".

Микель в отличной форме начал новый сезон, забив четыре мяча в пяти первых матчах Ла Лиги. Один из своих голов 24-летний испанец оформил против "Барселоны" в прошлом месяце.

Добавим, контракт Оярсабаля с "Реал Сосьедад" рассчитан до 2024 года и предусматривает отступные в 70 миллионов фунтов.


Метки Манчестер Сити, Оярсабаль, Реал Сосьедад

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2021 15:00

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  1. true-manc 22.09.2021 15:13 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  2. gandalf 22.09.2021 15:09 # gandalf
    оруууууууууууууууууууууууу е6аный физрук покупает уже 10го срaного ноунейма из своей 6ля-лиги за оверпрайс, вместо того чтобы один раз выложить 150-200 млн за мбаппе/холанда/леву/гризмана...

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