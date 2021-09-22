Гвардиола: "Де Брюйне начинает приводить себя в порядок"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его полузащитнику Кевину Де Брюйне все еще нужно время на возвращение в форму.

Накануне Де Брюйне всего лишь во второй раз в этом сезоне вышел в стартовом составе "Сити" в новом сезоне, сыграв все 90 минут матча Кубка Лиги против "Уикомба".



Кевин даже забил один из голов своей команды, однако после победы со счетом 6:1 Гвардиола заявил, что 30-летнему бельгийцу нужно больше времени, нежели Филу Фодену, который тоже едва вернулся в строй после травмы, полученной перед финалом Евро-2020.



"Фил был травмирован два месяца, но Филу не нужно много матчей, чтобы войти в ритм".



"С Кевином по-другому, ему нужен полноценный предсезонный период, потому что он был травмирован с финала Лиги Чемпионов, когда Рюдигер сделал то, что сделал, а затем он выступал за свою сборную на Чемпионате Европы".



"Ему нужен ритм, но это хорошо, что он провел 90 минут. Он знает, что его форма все еще не идеальна, но он движется шаг за шагом. Кевин начинает приводить себя в порядок", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.