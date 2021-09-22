Роналду назван самым высокооплачиваемым футболистом в мире

Криштиану Роналду Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду был назван самым высокооплачиваемым футболистом в мире, опередив Лионеля Месси из ПСЖ.

Согласно оценке Forbes, в сезоне 2021/22 Роналду заработает 125 миллионов долларов (91.6 млн. фунтов), причем только 70 млн. долларов (51.3 млн. фунтов) из этой суммы Криштиану получит в качестве зарплаты и бонусов от "Юнайтед".

Помимо своей основной профессии, Роналду активно развивает персональный бренд CR7, который связан с такими индустриями, как парфюмерия, нижнее белье, очки, отели, тренажерные залы и другие.

Если брать все виды спорта, то только Роджер Федерер, Леброн Джеймс и Тайгер Вудс получают с коммерческой деятельности больше, чем Криштиану.

Ближайший конкурент Роналду в рейтинге самых зарабатывающих футболистов мира в лице Месси станет богаче в этом сезоне на 110 млн. долларов (80.6 млн. фунтов), включая 75 млн. долларов (55 млн. фунтов) в виде зарплаты.

Самые высокооплачиваемые футболисты в 2021 году

1. Криштиану Роналду $125m
2. Лионель Месси — $110m
3. Неймар — $95m
4. Килиан Мбаппе — $43m
5. Мохамед Салах — $41m
6. Роберт Левандовски — $35m
7. Андрес Иньеста — $35m
8. Поль Погба — $34m
9. Гарет Бэйл — $32m
10. Эден Азар — $29m



Метки Манчестер Юнайтед, рейтинги, Роналду, финансы

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1176

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  1. redman31 22.09.2021 13:38 # redman31
    За эти деньги можно выкупить энфилд у портовой помойки, переоборудовать его в очистную канализационную станцию (хотя особо и ничего там переоборудовать кроме подведения трубы) для Олд Траффорд.
    И для Манчестера хорошо, и скузне будет что поесть.

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  2. felix-the-cat 22.09.2021 13:36 # felix-the-cat
    Салах 14 млн это реклама.


    Миха решил собрать долбаебов



    Роналду

    70 Лямов зп + бонусы

    55 млн рекламные контракты)))

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  3. manutd-20champ 22.09.2021 13:33 # manutd-20champ
    Король. Отработает свои деньги сполна.

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  4. naby-keita 22.09.2021 13:31 # naby-keita
    Неймар и Азар закончили карьеру несколько лет назад, но посмотрите на разницу в доходах, ахуеть!

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  5. gerrard08 22.09.2021 13:22 # gerrard08
    Вот она цена преданности Кр и личных звонков от алкаша.

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  6. thegodfather 22.09.2021 13:04 # thegodfather
    ану-ка помогите найти тут лукаку и вернера, пидары колбасные

    а как же 480к чистыми зп лукако, гандоны штопаные ухехехее

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  7. meshuggah 22.09.2021 13:03 # meshuggah
    хуясе сосолах раскручивает подливу

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  8. jokerz 22.09.2021 13:02 # jokerz
    Заслуженно!

    Бичье ща конечно пригорит

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