Роналду назван самым высокооплачиваемым футболистом в мире
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду был назван самым высокооплачиваемым футболистом в мире, опередив Лионеля Месси из ПСЖ.
Согласно оценке Forbes, в сезоне 2021/22 Роналду заработает 125 миллионов долларов (91.6 млн. фунтов), причем только 70 млн. долларов (51.3 млн. фунтов) из этой суммы Криштиану получит в качестве зарплаты и бонусов от "Юнайтед".
Помимо своей основной профессии, Роналду активно развивает персональный бренд CR7, который связан с такими индустриями, как парфюмерия, нижнее белье, очки, отели, тренажерные залы и другие.
Если брать все виды спорта, то только Роджер Федерер, Леброн Джеймс и Тайгер Вудс получают с коммерческой деятельности больше, чем Криштиану.
Ближайший конкурент Роналду в рейтинге самых зарабатывающих футболистов мира в лице Месси станет богаче в этом сезоне на 110 млн. долларов (80.6 млн. фунтов), включая 75 млн. долларов (55 млн. фунтов) в виде зарплаты.
Самые высокооплачиваемые футболисты в 2021 году
1. Криштиану Роналду $125m
2. Лионель Месси — $110m
3. Неймар — $95m
4. Килиан Мбаппе — $43m
5. Мохамед Салах — $41m
6. Роберт Левандовски — $35m
7. Андрес Иньеста — $35m
8. Поль Погба — $34m
9. Гарет Бэйл — $32m
10. Эден Азар — $29m
22.09.2021 13:00
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За эти деньги можно выкупить энфилд у портовой помойки, переоборудовать его в очистную канализационную станцию (хотя особо и ничего там переоборудовать кроме подведения трубы) для Олд Траффорд.
И для Манчестера хорошо, и скузне будет что поесть.
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Салах 14 млн это реклама.
Миха решил собрать долбаебов
Роналду
70 Лямов зп + бонусы
55 млн рекламные контракты)))
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Король. Отработает свои деньги сполна.
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Неймар и Азар закончили карьеру несколько лет назад, но посмотрите на разницу в доходах, ахуеть!
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Вот она цена преданности Кр и личных звонков от алкаша.
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ану-ка помогите найти тут лукаку и вернера, пидары колбасные
а как же 480к чистыми зп лукако, гандоны штопаные ухехехее
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хуясе сосолах раскручивает подливу
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Заслуженно!
Бичье ща конечно пригорит
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