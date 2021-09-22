Роналду назван самым высокооплачиваемым футболистом в мире

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду был назван самым высокооплачиваемым футболистом в мире, опередив Лионеля Месси из ПСЖ.

Согласно оценке Forbes, в сезоне 2021/22 Роналду заработает 125 миллионов долларов (91.6 млн. фунтов), причем только 70 млн. долларов (51.3 млн. фунтов) из этой суммы Криштиану получит в качестве зарплаты и бонусов от "Юнайтед".



Помимо своей основной профессии, Роналду активно развивает персональный бренд CR7, который связан с такими индустриями, как парфюмерия, нижнее белье, очки, отели, тренажерные залы и другие.



Если брать все виды спорта, то только Роджер Федерер, Леброн Джеймс и Тайгер Вудс получают с коммерческой деятельности больше, чем Криштиану.



Ближайший конкурент Роналду в рейтинге самых зарабатывающих футболистов мира в лице Месси станет богаче в этом сезоне на 110 млн. долларов (80.6 млн. фунтов), включая 75 млн. долларов (55 млн. фунтов) в виде зарплаты.



Самые высокооплачиваемые футболисты в 2021 году



1. Криштиану Роналду $125m

2. Лионель Месси — $110m

3. Неймар — $95m

4. Килиан Мбаппе — $43m

5. Мохамед Салах — $41m

6. Роберт Левандовски — $35m

7. Андрес Иньеста — $35m

8. Поль Погба — $34m

9. Гарет Бэйл — $32m

10. Эден Азар — $29m