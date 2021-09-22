"Ливерпуль" приступает к реконструкции трибуны "Энфилд Роуд"
"Ливерпуль" подтвердил, что на следующей неделе клуб приступает к реконструкции трибуны "Энфилд Роуд" на своем стадионе.
"Ливерпуль" вложит в реконструкцию "Энфилд Роуд", которая находится за воротами, напротив легендарного "Копа", 60 миллионов фунтов.
"Красные" планируют завершить строительство к старту сезона 2023/24. С помощью этого "Энфилд" получит дополнительные 7,000 мест, а общая вместимость стадиона превысит 61,000 зрителей.
Таким образом, "Энфилд" станет третьим самым вместительным стадионом в Премьер-Лиге, после "Олд Траффорд" "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" "Тоттенхэма".
Суть реконструкции "Энфилд Роуд" заключается в том, что нижний ярус трибуны будет перестроен, а сверху появится второй ярус.
Как добавляет Sky Sports, реконструкция "Энфилд Роуд" позволит "Ливерпулю" увеличить количество задействованных в дни домашних матчей работников на 400 человек — до 2,200.
22.09.2021 12:00
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Последние комментарии:
с этого *унитаза* ты водичку пьешь
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Смысл? Все равно скоро на инфилд ходить некому будет: скузня активно загибается от нищеты и спида в своём пресловутом городишке.
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А Членсы с унитазом своим обоссаным что - то делать собираются ? Вхахахаэахаээа
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