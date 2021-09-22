Хендерсон хочет уйти из "Юнайтед" в аренду в январе
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон хочет уйти в аренду на вторую половину этого сезона.
Хендерсон находится в системе "красных дьяволов" с 14 лет. После двух убедительных сезонов аренды в "Шеффилд Юнайтед" Дин вернулся с твердым намерением стать первым номером родного клуба.
В прошлом сезоне главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер чередовал Хендерсона с Давидом Де Хеа, что позволило 24-летнему англичанину сыграть 13 матчей в Премьер-Лиге.
Однако перед стартом нового сезона Хендерсон самоустранился, заболев COVID-19. Де Хеа воспользовался этим шансом, чтобы поправить пошатнувшиеся позиции.
К игре Де Хеа в начале новой кампании нет претензий, вдобавок в минувший уикенд Давид отметился отраженным пенальти в компенсированное время против "Вест Хэма".
Как утверждает The Sun, Хендерон не готов мириться с местом на скамье запасных в остатке сезона. Если в ближайшие три месяца ситуация не изменится, Дин будет настаивать на аренде в клуб, где он сможет играть регулярно.
22.09.2021 11:00
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Слили бы уже на постоянку, а то тянут как с любовницей, пока жена де гей скачет
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он же в ливерпуле играл
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Летом можно и слить
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