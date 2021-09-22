Хендерсон хочет уйти из "Юнайтед" в аренду в январе

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон хочет уйти в аренду на вторую половину этого сезона.

Хендерсон находится в системе "красных дьяволов" с 14 лет. После двух убедительных сезонов аренды в "Шеффилд Юнайтед" Дин вернулся с твердым намерением стать первым номером родного клуба.



В прошлом сезоне главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер чередовал Хендерсона с Давидом Де Хеа, что позволило 24-летнему англичанину сыграть 13 матчей в Премьер-Лиге.



Однако перед стартом нового сезона Хендерсон самоустранился, заболев COVID-19. Де Хеа воспользовался этим шансом, чтобы поправить пошатнувшиеся позиции.



К игре Де Хеа в начале новой кампании нет претензий, вдобавок в минувший уикенд Давид отметился отраженным пенальти в компенсированное время против "Вест Хэма".



Как утверждает The Sun, Хендерон не готов мириться с местом на скамье запасных в остатке сезона. Если в ближайшие три месяца ситуация не изменится, Дин будет настаивать на аренде в клуб, где он сможет играть регулярно.