Хендерсон хочет уйти из "Юнайтед" в аренду в январе

Дин Хендерсон Голкипер "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон хочет уйти в аренду на вторую половину этого сезона.

Хендерсон находится в системе "красных дьяволов" с 14 лет. После двух убедительных сезонов аренды в "Шеффилд Юнайтед" Дин вернулся с твердым намерением стать первым номером родного клуба.

В прошлом сезоне главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер чередовал Хендерсона с Давидом Де Хеа, что позволило 24-летнему англичанину сыграть 13 матчей в Премьер-Лиге.

Однако перед стартом нового сезона Хендерсон самоустранился, заболев COVID-19. Де Хеа воспользовался этим шансом, чтобы поправить пошатнувшиеся позиции.

К игре Де Хеа в начале новой кампании нет претензий, вдобавок в минувший уикенд Давид отметился отраженным пенальти в компенсированное время против "Вест Хэма".

Как утверждает The Sun, Хендерон не готов мириться с местом на скамье запасных в остатке сезона. Если в ближайшие три месяца ситуация не изменится, Дин будет настаивать на аренде в клуб, где он сможет играть регулярно.


Метки Манчестер Юнайтед, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2021 11:00

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  1. chelsiukpro 22.09.2021 12:00 # chelsiukpro
    Мог в Челси пилит в основе! Лошара остался ...

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  2. tursa 22.09.2021 11:39 # tursa
    Слили бы уже на постоянку, а то тянут как с любовницей, пока жена де гей скачет

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  3. meshuggah 22.09.2021 11:08 # meshuggah
    он же в ливерпуле играл

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  4. quavo 22.09.2021 11:02 # quavo
    Летом можно и слить

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