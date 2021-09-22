Дини рассказал, что получает до 40 расистских сообщений в неделю

Нападающий "Бирмингема" Трой Дини пожаловался, что получает по несколько десятков расистских сообщений в социальных сетях каждую неделю.

33-летний Дини много высказывается на тему расизма в футболе, ранее в этом году приняв участие в бойкоте социальных сетей, которые, как считают Трой и единомышленники, недостаточно активно борются с дискриминацией.



По словам Дини, уровень ненависти в его социальных сетях зашкаливает, даже когда он просто делится семейными фотографиями.



"Думаю, ковид имеет к этому прямое отношение, если говорить начистоту. Думаю, люди сыты по горло, расстроены и вымещают свою ненависть на всем, что только можно".



"Но это не является оправданием для них. Думаю, это лишь показывает, кто они такие на самом деле".



"Будь то фотография меня, мой жены, детей — злости людей нет предела. Я легко могу получать по 30-40 расистских сообщений каждую неделю".



"Не поймите меня неправильно — я тот еще фрукт. Некоторым я нравлюсь, некоторым нет. Если хотите, обсуждайте мои футбольные способности. Я просто не понимаю, зачем нужно говорить о моем цвете кожи", — цитирует Дини Sky Sports.