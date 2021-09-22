Тухель чувствует, что колоссальный ценник больше не давит на Кепу

Главный тренер "Челси" Томас Тухель чувствует, что Кепа Аррисабалага больше не испытывает давления от своего колоссального ценника.

Кепа до сих пор остается самым дорогим голкипером мира, будучи приобретенными "синими" у "Атлетика" за 72 миллиона фунтов в 2018 году.



Вот уже год 26-летний испанец исполняет роль дублера Эдуара Менди, но все равно находит возможности проявлять себя — как в серии пенальти с "Вильярреалом" на Суперкубок Европы или как против "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье.



Тухель рад, что у него есть такой голкипер, на которого можно положиться, и чувствует, что Кепа уже не испытывает той нервозности, из-за которой он лишился статуса первого номера и подтолкнул клуб к покупке Менди.



"У него не было необходимости доказывать мне, что он хороший голкипер, я и так вижу это каждый день на тренировке".



"Может быть, в этом и смысл. Не нужно чересчур стараться убедить каждого, что он стоит тех денег, которые клуб заплатил за него".



"Кому какое дело, сколько он стоил? Ладно, за него заплатили большие деньги, но что дальше? Сейчас вопрос в том, можем ли мы позволить себе обладать им".



"У нас есть два суперсильных голкипера, и они оба нам нужны. Если вам нужно доказательство, взгляните на минувший уикенд. Кепа сыграл ключевую роль в том, что мы не пропустил, а это не так просто".



"Стоил он больших денег или нет, теперь это не имеет значения для нас. Я чувствую, что он сбросил это бремя со своих плеч, и он заслужил это, потому что его ценник — не его вина".



"Мне он кажется счастливым. Возможно, его не радует ситуация с игровым временем, но кажется, что он счастлив быть здесь и играть свою роль в этой команде", — цитирует Тухеля The Independent.