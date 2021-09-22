Мэтти Кэш решил выступать за сборную Польши

Английский защитник "Астон Виллы" Мэтти Кэш принял предложение выступать за сборную Польши.

24-летний Кэш является основным игроком "Виллы" с момента перехода из "Ноттингем Форест" год назад.



Кэш выходил в стартовом составе "вилланов" на все пять первых матчей нового сезона Премьер-Лиги и даже отличился против "Эвертона", однако в данный момент конкуренция на правом фланге обороны сборной Англии настолько высока, что даже на вызов от Гарета Саутгейта Мэтти рассчитывать не может.



Учитывая это, Кэш решил выступать за сборную Польши, откуда родом его мама. Как сообщает Sky Sports, Мэтти уже подал документы на польский паспорт.



Процесс одобрения гражданства в Польше занимает до восьми недель, поэтому Кэш едва ли будет вызван в сборную Польши на матчи в октябре, но имеет все шансы застолбить свое место в национальной команде к Чемпионату Мира в Катаре через 14 месяцев.