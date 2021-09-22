Джеймс стал отцом и прилетел на вертолете, чтобы сыграть за "Лидс"

Появление на свет первенца не помешало вингеру "Лидса" Даниэлю Джеймсу в тот же день сыграть за свой клуб.

Около 12 часов дня вторника Джеймс впервые в жизни испытал радость отцовства — супруга Даниэля родила мальчика в одной из клиник Манчестера.



Вечером того же дня "Лидс" должен был сыграть в Лондоне матч 3-го раунда Кубка Лиги против "Фулхэма", и Даниэль не просто успел вовремя, а провел на поле все 90 минут и помог команде Марсело Бьелсы одержать победу в серии пенальти.



"Мой мальчик родился в полдень. Спасибо тренеру за то, что отпустил меня в Манчестер по этому случаю. Абсолютно удивительный день для меня и моей мисс. Это было впритык к игре, но уже не могли ничего изменить".



"Тренер отпустил меня, поэтому я смог присутствовать там и засвидетельствовать рождение своего ребенка, а затем вернулся на игру".



"Машиной было бы добираться слишком долго, поэтому я прилетел на вертолете. Мы пока не выбрали имя, но сделаем это, когда вернемся домой", — цитирует Джеймса BBC.



Добавим, Джеймс лишь в заключительный день летнего трансферного окна перешел в "Лидс" из "Манчестер Юнайтед" по сделке стоимостью 25 миллионов фунтов.