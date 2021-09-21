3-й раунд Кубка Лиги. Матчи вторника

Во вторник вечером было сыграно несколько матчей 3-го раунда Кубка Лиги. "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" оказались среди команд, прошедших дальше.

Резерв "Сити", сдобренный несколькими основными игроками, разобрался с "Уикомбом" из третьего дивизиона, в доминирующей манере одержав победу 6:1.



"Ливерпулю" посчастливилось открыть счет в выездном матче против "Норвича" уже на четвертой минуте, что положило начало победе со счетом 0:3.



Из прочих результатов можно отметить впечатляющую победу новичка Премьер-Лиги "Брентфорда" над "Олдхэмом" со счетом 7:0. А вот "Уотфорд" турнир покинул, уступив дома "Стоуку" (1:3).



"Манчестер Сити" — "Уикомб" — 6:1 (3:1)



Голы: Де Брюйне 29, Махрез 43, 83, Фоден 45, Торрес 71 — Хэнлан 22.



"Манчестер Сити": Стеффен, Иган-Райли, Бернлс, Мбете, Уилсон-Эсбранд (Макати 72), Лавиа, Де Брюйне, Фоден, Стерлинг, Торрес (Палмер 72), Махрез.



"Норвич" — "Ливерпуль" — 0:3 (0:1)



Голы: Минамино 4, 80, Ориги 50.



"Норвич": Ганн, Мамба (Рашица 69), Хенли, Гибсон, Яннулис, Гилмор, Омобамиделе, Рупп, Ли-Мелу (Доуэлл 77), Цолис (Пукки 69), Ида.



"Ливерпуль": Келлехер, Брэдли, Гомес, Конате, Цимикас (Робертсон 66), Окслейд-Чемберлен, Джонс (Хендерсон 87), Кейта (Мортон 45), Минамино, Ориги, Гордон.



"Брентфорд" — "Олдхэм" — 7:0 (5:0)



Голы: Форсс 3 (пен), 16, 44, 60, Висса 38, 87 Диарра 43 (авт).



"Бернли" — "Рочдейл" — 4:1 (0:0)



Голы: Родригес 50, 60, 62, 77 — Бисли 47.



"Фулхэм" — "Лидс" — 0:0 (0:0) серия пенальти



КПР — "Эвертон" — 2:2 (2:1) победа КПР по пенальти — 8:7



Голы: Остин 18, 34 — Динь 30, Таунсенд 47.



"Шеффилд Юнайтед" — "Саутгемптон" — 2:2 (1:1) победа "Саутгемптона" по пенальти — 4:2



Голы: Стивенс 8, Макберни 66 — Диалло 23, Салису 53.



"Уотфорд" — "Стоук" — 1:3 (0:1)



Голы: Флетчер 61 — Пауэлл 25, Клукас 80, Таймон 85.



"Престон" — "Челтнем" — 4:1 (2:0)



Голы: Хьюз 25, Рафферти 37, Магуайр 82, Риис Якобсен

90 — Васселл 56.



"Уиган" — "Сандерленд" — 0:2 (0:1)



Голы: Бродхед 26, О'Ниэн 54.