3-й раунд Кубка Лиги. Матчи вторника

Дивок Ориги и Такуми Минамино Во вторник вечером было сыграно несколько матчей 3-го раунда Кубка Лиги. "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" оказались среди команд, прошедших дальше.

Резерв "Сити", сдобренный несколькими основными игроками, разобрался с "Уикомбом" из третьего дивизиона, в доминирующей манере одержав победу 6:1.

"Ливерпулю" посчастливилось открыть счет в выездном матче против "Норвича" уже на четвертой минуте, что положило начало победе со счетом 0:3.

Из прочих результатов можно отметить впечатляющую победу новичка Премьер-Лиги "Брентфорда" над "Олдхэмом" со счетом 7:0. А вот "Уотфорд" турнир покинул, уступив дома "Стоуку" (1:3).

"Манчестер Сити" — "Уикомб" — 6:1 (3:1)

Голы: Де Брюйне 29, Махрез 43, 83, Фоден 45, Торрес 71 — Хэнлан 22.

"Манчестер Сити": Стеффен, Иган-Райли, Бернлс, Мбете, Уилсон-Эсбранд (Макати 72), Лавиа, Де Брюйне, Фоден, Стерлинг, Торрес (Палмер 72), Махрез.

"Норвич" — "Ливерпуль" — 0:3 (0:1)

Голы: Минамино 4, 80, Ориги 50.

"Норвич": Ганн, Мамба (Рашица 69), Хенли, Гибсон, Яннулис, Гилмор, Омобамиделе, Рупп, Ли-Мелу (Доуэлл 77), Цолис (Пукки 69), Ида.

"Ливерпуль": Келлехер, Брэдли, Гомес, Конате, Цимикас (Робертсон 66), Окслейд-Чемберлен, Джонс (Хендерсон 87), Кейта (Мортон 45), Минамино, Ориги, Гордон.

"Брентфорд" — "Олдхэм" — 7:0 (5:0)

Голы: Форсс 3 (пен), 16, 44, 60, Висса 38, 87 Диарра 43 (авт).

"Бернли" — "Рочдейл" — 4:1 (0:0)

Голы: Родригес 50, 60, 62, 77 — Бисли 47.

"Фулхэм" — "Лидс" — 0:0 (0:0) серия пенальти

КПР — "Эвертон" — 2:2 (2:1) победа КПР по пенальти — 8:7

Голы: Остин 18, 34 — Динь 30, Таунсенд 47.

"Шеффилд Юнайтед" — "Саутгемптон" — 2:2 (1:1) победа "Саутгемптона" по пенальти — 4:2

Голы: Стивенс 8, Макберни 66 — Диалло 23, Салису 53.

"Уотфорд" — "Стоук" — 1:3 (0:1)

Голы: Флетчер 61 — Пауэлл 25, Клукас 80, Таймон 85.

"Престон" — "Челтнем" — 4:1 (2:0)

Голы: Хьюз 25, Рафферти 37, Магуайр 82, Риис Якобсен
90 — Васселл 56.

"Уиган" — "Сандерленд" — 0:2 (0:1)

Голы: Бродхед 26, О'Ниэн 54.


Метки Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2021 23:50

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  1. true-manc 21.09.2021 23:57 # true-manc
    >"Манчестер Сити" — "Уикомб" — 6:1 (3:1)

    КОРОЛИ!!! КОРОЛИ!!! КОРОЛИ!!! КОРОЛИ!!! КОРОЛИ!!! КОРОЛИ!!!

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  2. bushwacka 21.09.2021 23:57 # bushwacka
    Завтра реванш Мойша - Олег

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  3. gandalf 21.09.2021 23:56 # gandalf
    Следующий соперник лысых калалей - сандерленд/кпр/стоук.
    Ставлю 15 евро!

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  4. bushwacka 21.09.2021 23:56 # bushwacka
    Бенитез аут...

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  5. brown-ale 21.09.2021 23:56 # brown-ale
    Жеребьевка завтра если что.

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  6. gerrard08 21.09.2021 23:54 # gerrard08
    Можно сказать изи катка вышла, хотя на один они наиграли. Жалко вечно хмурого Фарке наблюдать, но защи у него невероятно тупые. По лфк пару выводов:
    1. Келечи жб запасной гк.
    2. Клопп бессердечный, даже пол тайма не дал Филипсу
    3. Минамино норм, мб подойдет как пятый выбор в зоне нападения.
    4. Окс все такой же конченый, Кейта тоже.
    5. Джонс и Гордон радают.
    6. Цими заслужил быть основным лз, если Клопп уважает принцип конкуренции.

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  7. slash-lfc 21.09.2021 23:53 # slash-lfc
    КОРОЛИ продолжают побеждать!!!

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