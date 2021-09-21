"Вест Хэм" разорвал контракт с Уинстоном Ридом
"Вест Хэм" объявил о расставании с защитником Уинстоном Ридом, который провел в клубе 11 лет.
Рид выступал за "Вест Хэм" после своего перехода из датского "Мидтьюлланда" в 2010 году. С тех пор Уинстон сыграл 222 матча за "молотобойцев".
Риду не нашлось места в планах главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса, и более года — с февраля 2020 по май 2021 — 33-летний новозеландец провел в аренде, поиграв за "Спортинг Канзас-Сити" из МЛС и "Брентфорд".
Контракт Рида с зарплатой около 70 тысяч фунтов в неделю истекал только в 2023 году, однако по обоюдному согласию сторон Уинстон и "Вест Хэм" немедленно прекратили сотрудничество.
21.09.2021 23:00
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Этож умудриться надо провести 11 лет в апл и остаться нонеймом.
Даже Коллинс более знаковым персонажем, чем этот.
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