"Вест Хэм" разорвал контракт с Уинстоном Ридом

"Вест Хэм" объявил о расставании с защитником Уинстоном Ридом, который провел в клубе 11 лет.

Рид выступал за "Вест Хэм" после своего перехода из датского "Мидтьюлланда" в 2010 году. С тех пор Уинстон сыграл 222 матча за "молотобойцев".



Риду не нашлось места в планах главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса, и более года — с февраля 2020 по май 2021 — 33-летний новозеландец провел в аренде, поиграв за "Спортинг Канзас-Сити" из МЛС и "Брентфорд".



Контракт Рида с зарплатой около 70 тысяч фунтов в неделю истекал только в 2023 году, однако по обоюдному согласию сторон Уинстон и "Вест Хэм" немедленно прекратили сотрудничество.