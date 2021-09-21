Артета: "Эдегор становится лидером "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что полузащитник Мартин Эдегор становится лидером "канониров".

Испугавшись конкуренции в "Реале", минувшим летом Эдегор вернулся в "Арсенал" на условиях постоянного трансфера.



В минувший уикенд Мартин отметился победным голом против "Бернли", и Артета ожидает, что 22-летний норвежец продолжит укреплять свой авторитет.



"Думаю, некоторые игроки начинают проявлять себя лидерами в этом коллективе. Это действительно молодой коллектив, где многим игрокам нет и 23".



"Мартин является капитаном в своей сборной, а Самби (Локонга) был капитаном в "Андерлехте".



"Обладая таким талантом, Мартин способен брать игру на себя в моменты, когда другие могут отказаться", — цитирует Артету Evening Standard.