Артета: "Эдегор становится лидером "Арсенала"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что полузащитник Мартин Эдегор становится лидером "канониров".
Испугавшись конкуренции в "Реале", минувшим летом Эдегор вернулся в "Арсенал" на условиях постоянного трансфера.
В минувший уикенд Мартин отметился победным голом против "Бернли", и Артета ожидает, что 22-летний норвежец продолжит укреплять свой авторитет.
"Думаю, некоторые игроки начинают проявлять себя лидерами в этом коллективе. Это действительно молодой коллектив, где многим игрокам нет и 23".
"Мартин является капитаном в своей сборной, а Самби (Локонга) был капитаном в "Андерлехте".
"Обладая таким талантом, Мартин способен брать игру на себя в моменты, когда другие могут отказаться", — цитирует Артету Evening Standard.
21.09.2021 22:00
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