"Барселона" хочет вернуть Гвардиолу
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта хочет вернуть главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу.
В последнее время ходят упорные слухи, что "Барселона" хочет избавиться от своего нынешнего рулевого Рональда Кумана. Эту информацию подтверждает ESPN, сообщая, что каталонский клуб уже ищет замену голландцу.
В то же время издание El Nacional утверждает, что Лапорта "делает все возможное", чтобы заманить на "Ноу Камп" Гвардиолу, который здесь с большим успехом тренировал с 2008 по 2012 год, собрав одну из лучших команд в истории футбола.
Контракт Гвардиолы с "Сити" истекает только в 2023 году, однако недавний конфликт Хосепа с фанатами своего клуба насчет заполняемости "Этихад" дарит "Барселоне" надежду.
21.09.2021 21:00
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Последние комментарии:
КОРОЛЬ!!!
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Кабздец 1,5фаната0сити
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Бабе место в бабской команде, давай пепека к своим испанским подружкам. Но знай денег на перестройку не будет
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Упхахаххаахахаххахахахахахаххахахаха, сосать барсуки, КОРОЛЬ На Месте!!!
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Денег же не хватит на перестройку, даже 500 млн не найдется
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барса без лысого - 1 лч
лысый без барсы - 0 лч
факт
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