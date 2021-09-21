"Барселона" хочет вернуть Гвардиолу

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта хочет вернуть главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу.

В последнее время ходят упорные слухи, что "Барселона" хочет избавиться от своего нынешнего рулевого Рональда Кумана. Эту информацию подтверждает ESPN, сообщая, что каталонский клуб уже ищет замену голландцу.



В то же время издание El Nacional утверждает, что Лапорта "делает все возможное", чтобы заманить на "Ноу Камп" Гвардиолу, который здесь с большим успехом тренировал с 2008 по 2012 год, собрав одну из лучших команд в истории футбола.



Контракт Гвардиолы с "Сити" истекает только в 2023 году, однако недавний конфликт Хосепа с фанатами своего клуба насчет заполняемости "Этихад" дарит "Барселоне" надежду.