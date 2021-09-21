"Барселона" хочет вернуть Гвардиолу

Хосеп Гвардиола Президент "Барселоны" Жоан Лапорта хочет вернуть главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу.

В последнее время ходят упорные слухи, что "Барселона" хочет избавиться от своего нынешнего рулевого Рональда Кумана. Эту информацию подтверждает ESPN, сообщая, что каталонский клуб уже ищет замену голландцу.

В то же время издание El Nacional утверждает, что Лапорта "делает все возможное", чтобы заманить на "Ноу Камп" Гвардиолу, который здесь с большим успехом тренировал с 2008 по 2012 год, собрав одну из лучших команд в истории футбола.

Контракт Гвардиолы с "Сити" истекает только в 2023 году, однако недавний конфликт Хосепа с фанатами своего клуба насчет заполняемости "Этихад" дарит "Барселоне" надежду.


Метки Барселона, Гвардиола, Манчестер Сити, слухи, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2021 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1166

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  1. true-manc 21.09.2021 22:06 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  2. apl-nash 21.09.2021 21:30 # apl-nash
    Кабздец 1,5фаната0сити

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  3. che-ger 21.09.2021 21:26 # che-ger
    Бабе место в бабской команде, давай пепека к своим испанским подружкам. Но знай денег на перестройку не будет

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  4. mancityman 21.09.2021 21:15 # mancityman
    Упхахаххаахахаххахахахахахаххахахаха, сосать барсуки, КОРОЛЬ На Месте!!!

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  5. tursa 21.09.2021 21:14 # tursa
    Денег же не хватит на перестройку, даже 500 млн не найдется

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  6. gandalf 21.09.2021 21:12 # gandalf
    барса без лысого - 1 лч
    лысый без барсы - 0 лч
    факт

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