Нуну не считает форму Кейна единственной проблемой "Тоттенхэма"

Наставник "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту призвал не сводить все проблемы его команды к форме нападающего Харри Кейна.

Кейн был совершенно незаметен в двух последних матчах, против "Кристал Пэлас" и "Челси", которые "шпоры" проиграли с одинаковым счетом 0:3.



Однако Нуну призывает не винить во всем Харри и считает удручающие результаты коллективной ответственностью.



"У нас так много проблем, которые нужно решить. Мы утратили тот импульс, который был у нас до международного перерыва, мы лишены ряда игроков, мы должны повысить уровень своей игры, мы пропускаем слишком много голов после стандартных положений, и нам не удается диктовать свою игру на протяжении длительных периодов матча".



"Мы пытаемся улучшить свою игру в плане голов, стабильности и всех остальных аспектов. Мы должны искать решения внутри команды, во всех игроках".



"Харри является частью команды, как и все мы. Все решает командное взаимодействие и то, каким образом мы выполняем различные вещи — каждый должен делать свой вклад в общее дело".



"Разочарован ли Кейна после летнего трансферного окна? Что бы мы ни сказали и ни сделали, прошлое уже не изменить. Мы должны сосредоточиться на настоящем", — цитирует Нуну Sky Sports.