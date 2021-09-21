ФИФА наказала Венгрию за расистское поведение фанатов

Сборная Венгрии понесла наказание за поведение своих фанатов, оскорбивших английских игроков на расовой почве.

2 сентября сборная Англии отпраздновала в Будапеште убедительную победу со счетом 0:4 в рамках отбора к ЧМ-2022.



Эта победа была омрачена отвратительным поведением местных фанатов, со стороны которых летели оскорбления, а также бутылки и стаканчики, когда англичане праздновали свои голы.



После проведенного расследования ФИФА обязала венгров провести ближайший домашний матч — против Албании в следующем месяце — без зрителей.



В случае повторной провинности в течение двух ближайших лет венгерам придется сыграть еще один матч на пустом стадионе. Также Федерация футбола этой страны выплатит штраф на 158 тысяч фунтов, сообщает BBC.