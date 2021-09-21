ФИФА наказала Венгрию за расистское поведение фанатов

Рахим Стерлинг Сборная Венгрии понесла наказание за поведение своих фанатов, оскорбивших английских игроков на расовой почве.

2 сентября сборная Англии отпраздновала в Будапеште убедительную победу со счетом 0:4 в рамках отбора к ЧМ-2022.

Эта победа была омрачена отвратительным поведением местных фанатов, со стороны которых летели оскорбления, а также бутылки и стаканчики, когда англичане праздновали свои голы.

После проведенного расследования ФИФА обязала венгров провести ближайший домашний матч — против Албании в следующем месяце — без зрителей.

В случае повторной провинности в течение двух ближайших лет венгерам придется сыграть еще один матч на пустом стадионе. Также Федерация футбола этой страны выплатит штраф на 158 тысяч фунтов, сообщает BBC.


Метки расизм, сборная Англии, сборная Венгрии, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2021 19:00

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