Тухель уверен, что Вернер вернется в свою лучшую форму
Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что нападающий Тимо Вернер возвращается в свою лучшую форму.
Вернер лишился места в стартовом составе с появлением на "Стэмфорд Бридж" Ромелу Лукаку, а пресса даже заговорила, что Тимо может покинуть "Челси" зимой или в конце сезона.
Однако Вернер неплохо появился на замену против "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье, и Тухель допускает, что вскоре Тимо будет играть в паре с Лукаку.
"Тимо может играть вместе с Ромелу, и против "Тоттенхэма" он был очень хорош. Мы получили четкое представление, насколько опасны они могут быть вдвоем".
"Его отягощало некоторое разочарование после Евро. Также я думаю, что он был не очень доволен своей игрой в первых матчах. Мы знаем, что он может быть гораздо опаснее в атаке".
"Однако на последних тренировках он выглядит более расслабленным, более резким в своих движениях, а также более уверенным в себе".
Поэтому мы выпустили его так рано против "Тоттенхэма" — мы увидели, что он прибавляет. И я надеюсь, завтра он покажет это", — цитирует Тухеля The Independent.
21.09.2021 18:00
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Последние комментарии:
Вернётся в Бундеслигу сразу заиграет
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У него и не было лучшей формы в ИМПЕРАТОРСТВЕ.
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надо вместо хаверца попробовать выпустить
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