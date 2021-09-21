Тухель уверен, что Вернер вернется в свою лучшую форму

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что нападающий Тимо Вернер возвращается в свою лучшую форму.

Вернер лишился места в стартовом составе с появлением на "Стэмфорд Бридж" Ромелу Лукаку, а пресса даже заговорила, что Тимо может покинуть "Челси" зимой или в конце сезона.



Однако Вернер неплохо появился на замену против "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье, и Тухель допускает, что вскоре Тимо будет играть в паре с Лукаку.



"Тимо может играть вместе с Ромелу, и против "Тоттенхэма" он был очень хорош. Мы получили четкое представление, насколько опасны они могут быть вдвоем".



"Его отягощало некоторое разочарование после Евро. Также я думаю, что он был не очень доволен своей игрой в первых матчах. Мы знаем, что он может быть гораздо опаснее в атаке".



"Однако на последних тренировках он выглядит более расслабленным, более резким в своих движениях, а также более уверенным в себе".



Поэтому мы выпустили его так рано против "Тоттенхэма" — мы увидели, что он прибавляет. И я надеюсь, завтра он покажет это", — цитирует Тухеля The Independent.