Тухель уверен, что Вернер вернется в свою лучшую форму

Тимо Вернер Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что нападающий Тимо Вернер возвращается в свою лучшую форму.

Вернер лишился места в стартовом составе с появлением на "Стэмфорд Бридж" Ромелу Лукаку, а пресса даже заговорила, что Тимо может покинуть "Челси" зимой или в конце сезона.

Однако Вернер неплохо появился на замену против "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье, и Тухель допускает, что вскоре Тимо будет играть в паре с Лукаку.

"Тимо может играть вместе с Ромелу, и против "Тоттенхэма" он был очень хорош. Мы получили четкое представление, насколько опасны они могут быть вдвоем".

"Его отягощало некоторое разочарование после Евро. Также я думаю, что он был не очень доволен своей игрой в первых матчах. Мы знаем, что он может быть гораздо опаснее в атаке".

"Однако на последних тренировках он выглядит более расслабленным, более резким в своих движениях, а также более уверенным в себе".

Поэтому мы выпустили его так рано против "Тоттенхэма" — мы увидели, что он прибавляет. И я надеюсь, завтра он покажет это", — цитирует Тухеля The Independent.


Метки Вернер, Премьер-Лига, Тухель

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2021 18:00

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  1. hunter022 21.09.2021 18:45 # hunter022
    Вернётся в Бундеслигу сразу заиграет

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  2. danny949494 21.09.2021 18:45 # danny949494
    У него и не было лучшей формы в ИМПЕРАТОРСТВЕ.

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  3. scrim 21.09.2021 18:44 # scrim
    надо вместо хаверца попробовать выпустить

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