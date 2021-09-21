Эдуар Менди рискует пропустить матч против "Сити"
Основной голкипер "Челси" Эдуар Меди может не успеть восстановиться к домашнему матчу Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в субботу.
Напомним, Менди пропустил победу 0:3 над "Тоттенхэмом" в минувшее воскресенье, что стало следствием ушиба, полученного Эдуаром несколькими днями ранее против "Зенита".
Менди не примет участия в матче 3-го раунда Кубка Лиги против "Астон Виллы" в среду, но и его готовность к ближайшему уикенду вызывает вопросы.
"Мы постараемся сделать все возможное, чтобы он вернулся к субботе. Надеемся, завтра он сможет тренироваться индивидуально, а в четверг — уже с командой. Но пока этого не произошло".
"Думаю, шанс (насчет участия в матче с "Сити") есть, однако это будет гонка против времени, так что посмотрим. Если тренировки пройдут хорошо, он может вернуться к субботе, но прямо сейчас я не знаю", — цитирует главного тренера "синих" Томаса Тухеля Sky Sports.
21.09.2021 17:00
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Последние комментарии:
сито по воротам не бьёт, так что не страшно.
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Заебись, ой как заебись))))
Надеюсь эта крыса вообще травмируется и не сможет играть в футбол ухехеххе
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