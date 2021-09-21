Эдуар Менди рискует пропустить матч против "Сити"

Основной голкипер "Челси" Эдуар Меди может не успеть восстановиться к домашнему матчу Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в субботу.

Напомним, Менди пропустил победу 0:3 над "Тоттенхэмом" в минувшее воскресенье, что стало следствием ушиба, полученного Эдуаром несколькими днями ранее против "Зенита".



Менди не примет участия в матче 3-го раунда Кубка Лиги против "Астон Виллы" в среду, но и его готовность к ближайшему уикенду вызывает вопросы.



"Мы постараемся сделать все возможное, чтобы он вернулся к субботе. Надеемся, завтра он сможет тренироваться индивидуально, а в четверг — уже с командой. Но пока этого не произошло".



"Думаю, шанс (насчет участия в матче с "Сити") есть, однако это будет гонка против времени, так что посмотрим. Если тренировки пройдут хорошо, он может вернуться к субботе, но прямо сейчас я не знаю", — цитирует главного тренера "синих" Томаса Тухеля Sky Sports.