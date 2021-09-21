Эдуар Менди рискует пропустить матч против "Сити"

Эдуар Менди Основной голкипер "Челси" Эдуар Меди может не успеть восстановиться к домашнему матчу Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в субботу.

Напомним, Менди пропустил победу 0:3 над "Тоттенхэмом" в минувшее воскресенье, что стало следствием ушиба, полученного Эдуаром несколькими днями ранее против "Зенита".

Менди не примет участия в матче 3-го раунда Кубка Лиги против "Астон Виллы" в среду, но и его готовность к ближайшему уикенду вызывает вопросы.

"Мы постараемся сделать все возможное, чтобы он вернулся к субботе. Надеемся, завтра он сможет тренироваться индивидуально, а в четверг — уже с командой. Но пока этого не произошло".

"Думаю, шанс (насчет участия в матче с "Сити") есть, однако это будет гонка против времени, так что посмотрим. Если тренировки пройдут хорошо, он может вернуться к субботе, но прямо сейчас я не знаю", — цитирует главного тренера "синих" Томаса Тухеля Sky Sports.


Метки Менди, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2021 17:00

Количество просмотров Просмотров: 363

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. h22o 21.09.2021 17:17 # h22o
    сито по воротам не бьёт, так что не страшно.

    (ответить)

  2. felix-the-cat 21.09.2021 17:09 # felix-the-cat
    Заебись, ой как заебись))))

    Надеюсь эта крыса вообще травмируется и не сможет играть в футбол ухехеххе

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: