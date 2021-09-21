Стив Купер возглавил "Ноттингем Форест"
Клуб Чемпионшипа "Ноттингем Форест" назначил своим новым главным тренером Стива Купера.
"Ноттингем Форест" провалил старт нового сезона, выиграв только один из восьми первых матчей в Чемпионшпе, что стоило Крису Хьютону увольнения.
После домашнего поражения 0:2 от "Мидлсбро" Хьютону было указано на дверь. Слухи о том, что место Криса займет легенда "Челси" Джон Терри, не подтвердились.
В конце концов "лесники" заключили контракт до лета 2023 с Купером, который покинул "Суонси" в июле, но все еще оставался на контракте с валлийским клубом, сейчас получившим компенсацию за Стива.
21.09.2021 16:05
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