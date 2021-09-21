Стив Купер возглавил "Ноттингем Форест"

Стив Купер Клуб Чемпионшипа "Ноттингем Форест" назначил своим новым главным тренером Стива Купера.

"Ноттингем Форест" провалил старт нового сезона, выиграв только один из восьми первых матчей в Чемпионшпе, что стоило Крису Хьютону увольнения.

После домашнего поражения 0:2 от "Мидлсбро" Хьютону было указано на дверь. Слухи о том, что место Криса займет легенда "Челси" Джон Терри, не подтвердились.

В конце концов "лесники" заключили контракт до лета 2023 с Купером, который покинул "Суонси" в июле, но все еще оставался на контракте с валлийским клубом, сейчас получившим компенсацию за Стива.


Метки Купер, Ноттингем Форест, тренеры, Хьютон

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2021 16:05

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