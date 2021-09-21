Фердинанд считает, что "Арсенал" неправильно использует Обамеянга
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что "Арсенал" неправильно использует нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.
Прошлый сезон сложился очень непросто для Обамеянга, которого регулярно обвиняли в том, что Пьер-Эмерик расслабился после подписания нового контракта.
Игра Обамеянга продолжает критиковаться и в новом сезоне, однако Фердинанд не видит здесь вины Пьер-Эмерика. Рио считает, что "канониры" должны атаковать в более высоком темпе, чтобы 32-летний габонец показал себя с лучшей стороны.
"Я не уверен, что клуб использует его сильные стороны. Им нужно быстрее доставлять мяч вперед".
"Если они смогут быстро доставлять мяч вперед, чтобы он смог свободно убегать в прорыв... Он лучше всего, когда, мчится на полной скорости, а также у него невероятный удар".
"Когда он улыбается, когда он в форме, он делает "Арсенал" значительно лучше. У них нет никого другого, кто бы так же реализовывал моменты", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.
21.09.2021 15:00
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Фердинанд пробил дно , есть нще эксперт тупее невила и карагера
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