Клубы Премьер-Лиги близки к согласованию "кодекса владельцев"

Мяч Премьер-Лиги Клубы Премьер-Лиги близки к согласованию так называемого "кодекса владельцев", который обеспечит целостность высшего английского дивизиона и верховенство спортивного принципа.

Как сообщает The Telegraph, впервые идея данного кодекса была озвучена еще в мае, вскоре после оглушительного провала Европейской Суперлиги, в числе основателей которой была "большая шестерка" Премьер-Лиги.

На прошлой неделе 20 участников Премьер-Лиги получили черновик документа, подписанием которого клубы свяжут себя обязательствами с английской пирамидой лиг.

Документом предусматриваются серьезные санкции, если кто-либо из клубов вновь попытается принять участие в проекте вроде Суперлиги без разрешения на то со стороны Премьер-Лиги.

Предполагается, что этот кодекс будет переподписываться ежегодно.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2021 14:00

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  1. tursa 21.09.2021 14:15 # tursa
    >разрешения премьер лиги
    Да она скоро сама будет с сурерлигой сотрудничать если уефа не даст больше 4 мест в лч
    >подписывается ежегодно
    Просто не подпишут и все

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  2. slash-lfc 21.09.2021 14:04 # slash-lfc
    Дол6аебы. Суперлига все равно случился рано или поздно

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