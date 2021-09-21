Клубы Премьер-Лиги близки к согласованию "кодекса владельцев"

Клубы Премьер-Лиги близки к согласованию так называемого "кодекса владельцев", который обеспечит целостность высшего английского дивизиона и верховенство спортивного принципа.

Как сообщает The Telegraph, впервые идея данного кодекса была озвучена еще в мае, вскоре после оглушительного провала Европейской Суперлиги, в числе основателей которой была "большая шестерка" Премьер-Лиги.



На прошлой неделе 20 участников Премьер-Лиги получили черновик документа, подписанием которого клубы свяжут себя обязательствами с английской пирамидой лиг.



Документом предусматриваются серьезные санкции, если кто-либо из клубов вновь попытается принять участие в проекте вроде Суперлиги без разрешения на то со стороны Премьер-Лиги.



Предполагается, что этот кодекс будет переподписываться ежегодно.