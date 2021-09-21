Клубы Премьер-Лиги близки к согласованию "кодекса владельцев"
Клубы Премьер-Лиги близки к согласованию так называемого "кодекса владельцев", который обеспечит целостность высшего английского дивизиона и верховенство спортивного принципа.
Как сообщает The Telegraph, впервые идея данного кодекса была озвучена еще в мае, вскоре после оглушительного провала Европейской Суперлиги, в числе основателей которой была "большая шестерка" Премьер-Лиги.
На прошлой неделе 20 участников Премьер-Лиги получили черновик документа, подписанием которого клубы свяжут себя обязательствами с английской пирамидой лиг.
Документом предусматриваются серьезные санкции, если кто-либо из клубов вновь попытается принять участие в проекте вроде Суперлиги без разрешения на то со стороны Премьер-Лиги.
Предполагается, что этот кодекс будет переподписываться ежегодно.
21.09.2021 14:00
Просмотров: 260
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
>разрешения премьер лиги
Да она скоро сама будет с сурерлигой сотрудничать если уефа не даст больше 4 мест в лч
>подписывается ежегодно
Просто не подпишут и все
(ответить)
Дол6аебы. Суперлига все равно случился рано или поздно
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий