Фердинанд: "На месте "Ливерпуля" я бы купил Стерлинга уже завтра"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что "Ливерпулю" стоит обратить внимание на вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга.
Еще в прошлом сезоне Стерлинг угодил в опалу к главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле. В этой кампании Рахим пока лишь дважды выходил в стартовом составе "горожан" в рамках Премьер-Лиги, забив единственный гол.
Фердинанд шокирован таким отношение Гвардиолы к своему подопечному и ожидает, что другие клубы не оставят без вниманию ситуацию Стерлинга.
"Он растерял уверенность в себе лишь потому, что его не ставят в состав. Раньше он был в огне. Он приносил пользу".
"На протяжении столь многих лет он был тем парнем, который помогал команде забить, когда это было нужно. И вдруг он стал изгоем. Я просто сбит с толку, я не понимаю этого".
"Такое происходит с Пепом, и чаще он оказывается прав, чем нет, но в случае со Стерлингом..."
"Должно быть, есть клубы, которые сидят и думают: "Давай посмотрим, как будет развиваться ситуация, потому что мы с радостью бы забрали этого парня".
"На месте "Ливерпуля" я бы купил Стерлинга уже завтра", — цитирует Фердинанда Daily Mirror.
21.09.2021 13:00
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Последние комментарии:
Да когда его умудрились загнать Сити аж за 50 лямов это была сделка века. Тупой бегунок как был, так и остался. На хрена он нужен, назад его брать?) Ну только если Сити ещё полтинник доплатит
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Зачем клоппу такая тряпка которая еще и отрабатывать не будет
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Очередной талант загубили мешки))))))))))
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иди ты в анус федя, купи сам себе его на кухню
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Фердинанд - БОЛВАН!
Ливерпулю он бесплатно не нужен.
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Я за этот трансфер. Чисто чтобы посмотреть, как портовые ху*сосы переобуются и начнут вылизывать Рахимчкику все отверстия. В любом случае, лузерпул нам не конкурент, так что можно сплавить всякий баласт заглотулям.
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Не возвращаем бывших игроков.
Если и тратить деньги, то на форварда. А так по зарплате даже не потянем.
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Извращенец
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если сито доплатит за его возвращение и то не факт конечно, что заберут)))
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Фердинанд хорошего "Ливерпулю" не посоветует! на хрен нужен этот склочник
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хорошо что этот даун не на месте ливерпуля
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Дайте Банан этому Рио, заебал пи3деть
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в Арсенал
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