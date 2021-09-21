Фердинанд: "На месте "Ливерпуля" я бы купил Стерлинга уже завтра"

Рахим Стерлинг Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что "Ливерпулю" стоит обратить внимание на вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга.

Еще в прошлом сезоне Стерлинг угодил в опалу к главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле. В этой кампании Рахим пока лишь дважды выходил в стартовом составе "горожан" в рамках Премьер-Лиги, забив единственный гол.

Фердинанд шокирован таким отношение Гвардиолы к своему подопечному и ожидает, что другие клубы не оставят без вниманию ситуацию Стерлинга.

"Он растерял уверенность в себе лишь потому, что его не ставят в состав. Раньше он был в огне. Он приносил пользу".

"На протяжении столь многих лет он был тем парнем, который помогал команде забить, когда это было нужно. И вдруг он стал изгоем. Я просто сбит с толку, я не понимаю этого".

"Такое происходит с Пепом, и чаще он оказывается прав, чем нет, но в случае со Стерлингом..."

"Должно быть, есть клубы, которые сидят и думают: "Давай посмотрим, как будет развиваться ситуация, потому что мы с радостью бы забрали этого парня".

"На месте "Ливерпуля" я бы купил Стерлинга уже завтра", — цитирует Фердинанда Daily Mirror.


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Стерлинг, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1434

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Последние комментарии:




  1. shadow-- 21.09.2021 13:45 # shadow--
    Да когда его умудрились загнать Сити аж за 50 лямов это была сделка века. Тупой бегунок как был, так и остался. На хрена он нужен, назад его брать?) Ну только если Сити ещё полтинник доплатит

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  2. tursa 21.09.2021 13:41 # tursa
    Зачем клоппу такая тряпка которая еще и отрабатывать не будет

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  3. zagzag 21.09.2021 13:30 # zagzag
    Очередной талант загубили мешки))))))))))

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  4. rah 21.09.2021 13:28 # rah
    иди ты в анус федя, купи сам себе его на кухню

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  5. apl-nash 21.09.2021 13:23 # apl-nash
    Фердинанд - БОЛВАН!
    Ливерпулю он бесплатно не нужен.

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  6. true-manc 21.09.2021 13:17 # true-manc
    Я за этот трансфер. Чисто чтобы посмотреть, как портовые ху*сосы переобуются и начнут вылизывать Рахимчкику все отверстия. В любом случае, лузерпул нам не конкурент, так что можно сплавить всякий баласт заглотулям.

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  7. liverpool888 21.09.2021 13:14 # liverpool888
    Не возвращаем бывших игроков.
    Если и тратить деньги, то на форварда. А так по зарплате даже не потянем.

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  8. chr1s8rown 21.09.2021 13:11 # chr1s8rown
    Извращенец

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  9. scauzer11 21.09.2021 13:11 # scauzer11
    если сито доплатит за его возвращение и то не факт конечно, что заберут)))

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  10. zw123 21.09.2021 13:05 # zw123
    Фердинанд хорошего "Ливерпулю" не посоветует! на хрен нужен этот склочник

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  11. rap-woiska 21.09.2021 13:03 # rap-woiska
    хорошо что этот даун не на месте ливерпуля

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  12. naby-keita 21.09.2021 13:03 # naby-keita
    Дайте Банан этому Рио, заебал пи3деть

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  13. lfcynwa 21.09.2021 13:02 # lfcynwa
    в Арсенал

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