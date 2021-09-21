Фердинанд: "На месте "Ливерпуля" я бы купил Стерлинга уже завтра"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что "Ливерпулю" стоит обратить внимание на вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга.

Еще в прошлом сезоне Стерлинг угодил в опалу к главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле. В этой кампании Рахим пока лишь дважды выходил в стартовом составе "горожан" в рамках Премьер-Лиги, забив единственный гол.



Фердинанд шокирован таким отношение Гвардиолы к своему подопечному и ожидает, что другие клубы не оставят без вниманию ситуацию Стерлинга.



"Он растерял уверенность в себе лишь потому, что его не ставят в состав. Раньше он был в огне. Он приносил пользу".



"На протяжении столь многих лет он был тем парнем, который помогал команде забить, когда это было нужно. И вдруг он стал изгоем. Я просто сбит с толку, я не понимаю этого".



"Такое происходит с Пепом, и чаще он оказывается прав, чем нет, но в случае со Стерлингом..."



"Должно быть, есть клубы, которые сидят и думают: "Давай посмотрим, как будет развиваться ситуация, потому что мы с радостью бы забрали этого парня".



"На месте "Ливерпуля" я бы купил Стерлинга уже завтра", — цитирует Фердинанда Daily Mirror.