Венгер чувствует себя ответственным за травмы Уилшира

Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер признался, что чувствует себя ответственным за травмы полузащитника Джека Уилшира.

Именно при Венгере Уилшир пробился в первую команду "Арсенала", однако Арсен не смог уберечь Джека от травм, которые фактически разрушили карьеру английского полузащитника.



В свои 29 лет Уилшир находится без клуба и не знает, продолжать ли ему играть в футбол. Венгер надеется, что с появлением системы VAR таких грустных историй будет меньше.



"Я положительно отношусь к VAR. Прежде игроков много били, и я должен сказать, медиа были снисходительны к этому. С VAR стало больше уважения к атакующей игре".



"Иногда более техничным парням доставалось. Это не очень-то радовало. Но мы прошли этот этап".



"Мы в "Арсенале" всегда пытались это изменить. Порой мы испытывали разочарование. Когда я смотрю на игроков вроде Уилшира и Рэмси, которые получали травмы в начале своих карьер, то ты как тренер чувствуешь себя очень ответственным за это", — сообщил Венгер The Telegraph.