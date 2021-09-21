Венгер чувствует себя ответственным за травмы Уилшира
Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер признался, что чувствует себя ответственным за травмы полузащитника Джека Уилшира.
Именно при Венгере Уилшир пробился в первую команду "Арсенала", однако Арсен не смог уберечь Джека от травм, которые фактически разрушили карьеру английского полузащитника.
В свои 29 лет Уилшир находится без клуба и не знает, продолжать ли ему играть в футбол. Венгер надеется, что с появлением системы VAR таких грустных историй будет меньше.
"Я положительно отношусь к VAR. Прежде игроков много били, и я должен сказать, медиа были снисходительны к этому. С VAR стало больше уважения к атакующей игре".
"Иногда более техничным парням доставалось. Это не очень-то радовало. Но мы прошли этот этап".
"Мы в "Арсенале" всегда пытались это изменить. Порой мы испытывали разочарование. Когда я смотрю на игроков вроде Уилшира и Рэмси, которые получали травмы в начале своих карьер, то ты как тренер чувствуешь себя очень ответственным за это", — сообщил Венгер The Telegraph.
21.09.2021 12:00
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