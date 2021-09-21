Фердинанд считает Рюдигера лучшим центральным защитником в Премьер-Лиге

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанда назвал Антонио Рюдигера лучшим центральным защитником в Премьер-Лиге.

Рюдигер исполняет ключевую роль в "Челси" после того, как Томас Тухель сменил Фрэнка Лэмпарда на тренерском мостике в январе.



В этом сезоне Премьер-Лиги "синие" пропустили только один гол, и Фердинанд просто не видит защитника лучше, чем Антонио.



"Думаю, с момента прихода Тухеля он, пожалуй, является лучшим центральным защитником в лиге. Думаю, он и Диаш близки, но Рюдигер оказал колоссальный эффект на свою команду".



"При Фрэнке Лэмпарде было очевидно, что Рюдигер не в его вкусе. Он особо не нравился Фрэнку. Ходили слухи, что они пытаются его продать".



"В Германии его всегда высоко ценили. Но когда этого не делает твой собственный тренер, это сказывается на твоей уверенности в себе, и тебе сложно показывать свою лучшую игру", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.