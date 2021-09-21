Фердинанд считает Рюдигера лучшим центральным защитником в Премьер-Лиге

Антонио Рюдигер Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанда назвал Антонио Рюдигера лучшим центральным защитником в Премьер-Лиге.

Рюдигер исполняет ключевую роль в "Челси" после того, как Томас Тухель сменил Фрэнка Лэмпарда на тренерском мостике в январе.

В этом сезоне Премьер-Лиги "синие" пропустили только один гол, и Фердинанд просто не видит защитника лучше, чем Антонио.

"Думаю, с момента прихода Тухеля он, пожалуй, является лучшим центральным защитником в лиге. Думаю, он и Диаш близки, но Рюдигер оказал колоссальный эффект на свою команду".

"При Фрэнке Лэмпарде было очевидно, что Рюдигер не в его вкусе. Он особо не нравился Фрэнку. Ходили слухи, что они пытаются его продать".

"В Германии его всегда высоко ценили. Но когда этого не делает твой собственный тренер, это сказывается на твоей уверенности в себе, и тебе сложно показывать свою лучшую игру", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.


Метки Премьер-Лига, Рюдигер, Фердинанд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2021 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1304

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Последние комментарии:




  1. scrim 21.09.2021 12:19 # scrim
    хз насколько он крут при игре в 2 центральных

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  2. skydreams 21.09.2021 11:59 # skydreams
    Рюдигер в АПЛ, а Тиаго Силва лучший защитник галактики

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  3. true-manc 21.09.2021 11:59 # true-manc
    Рубенчик Диаш > Лапорт > Стоунз > Рюдигер > Силва > Аке > Магвайр > Кристенсен > Варан > Чалоба > Матип > ВанДик

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  4. jirrort 21.09.2021 11:57 # jirrort
    ИМПЕРАТОР!!!

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  5. j24081993 21.09.2021 11:45 # j24081993
    Хуйня этот Рюдигера. В 5 защитников играть проще чем в 4. Его жопу постоянно страхует Тиаго Силва и Кристенсен

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  6. naby-keita 21.09.2021 11:42 # naby-keita
    А ебанутые членсы свитают Тьяго Сильва лучшим
    Как так?! Ведь Чолси даже новый контракт не предложил ниггеру

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  7. chelsiukpro 21.09.2021 11:37 # chelsiukpro
    ЭТО ПРАВДА!

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  8. osivori 21.09.2021 11:26 # osivori
    а ведь все четко разложил, такого защитника в составе иметь дорогого стоит, об чем речь, ТТ в самом деле топ тренер, в кратчайшие сроки, практически моментально поставил игру, да какую игру, о которой многие гранды и по сей день мечтают, игру в самом деле высочайшего класса, причем без нытья и лишних разговоров, удачи

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  9. chr1s8rown 21.09.2021 11:17 # chr1s8rown
    Деревянный чучело

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  10. g3ndalf 21.09.2021 11:15 # g3ndalf
    не плохо ломал де брюйню и в свое время салаха

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  11. suddenly 21.09.2021 11:12 # suddenly
    ... Рюдигер не в его вкусе. Он особо не нравился Фрэнку.

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  12. sexan 21.09.2021 11:07 # sexan
    Рио хуйни не скажет.

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  13. makeewadim 21.09.2021 11:05 # makeewadim
    нууу... такоеDDDЛучший по провокациям и психологическому дисбалансу соперника

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  14. danny949494 21.09.2021 11:02 # danny949494
    По факту!
    Всякие ввд и бараны курят в сторонке.

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  15. thegodfather 21.09.2021 11:02 # thegodfather
    Император!!

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