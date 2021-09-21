Фердинанд считает Рюдигера лучшим центральным защитником в Премьер-Лиге
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанда назвал Антонио Рюдигера лучшим центральным защитником в Премьер-Лиге.
Рюдигер исполняет ключевую роль в "Челси" после того, как Томас Тухель сменил Фрэнка Лэмпарда на тренерском мостике в январе.
В этом сезоне Премьер-Лиги "синие" пропустили только один гол, и Фердинанд просто не видит защитника лучше, чем Антонио.
"Думаю, с момента прихода Тухеля он, пожалуй, является лучшим центральным защитником в лиге. Думаю, он и Диаш близки, но Рюдигер оказал колоссальный эффект на свою команду".
"При Фрэнке Лэмпарде было очевидно, что Рюдигер не в его вкусе. Он особо не нравился Фрэнку. Ходили слухи, что они пытаются его продать".
"В Германии его всегда высоко ценили. Но когда этого не делает твой собственный тренер, это сказывается на твоей уверенности в себе, и тебе сложно показывать свою лучшую игру", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.
21.09.2021 11:00
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Последние комментарии:
хз насколько он крут при игре в 2 центральных
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Рюдигер в АПЛ, а Тиаго Силва лучший защитник галактики
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Рубенчик Диаш > Лапорт > Стоунз > Рюдигер > Силва > Аке > Магвайр > Кристенсен > Варан > Чалоба > Матип > ВанДик
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ИМПЕРАТОР!!!
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Хуйня этот Рюдигера. В 5 защитников играть проще чем в 4. Его жопу постоянно страхует Тиаго Силва и Кристенсен
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А ебанутые членсы свитают Тьяго Сильва лучшим
Как так?! Ведь Чолси даже новый контракт не предложил ниггеру
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ЭТО ПРАВДА!
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а ведь все четко разложил, такого защитника в составе иметь дорогого стоит, об чем речь, ТТ в самом деле топ тренер, в кратчайшие сроки, практически моментально поставил игру, да какую игру, о которой многие гранды и по сей день мечтают, игру в самом деле высочайшего класса, причем без нытья и лишних разговоров, удачи
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Деревянный чучело
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не плохо ломал де брюйню и в свое время салаха
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... Рюдигер не в его вкусе. Он особо не нравился Фрэнку.
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Рио хуйни не скажет.
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нууу... такоеDDDЛучший по провокациям и психологическому дисбалансу соперника
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По факту!
Всякие ввд и бараны курят в сторонке.
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Император!!
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