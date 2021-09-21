Мертезакер предупредил, что возвращение "Арсенала" в Лигу Чемпионов может занять два-три года

Директор академии "Арсенала" Пер Мертезакер предупредил, что "канонирам" может потребоваться два-три года на возвращение в Лигу Чемпионов.

Минувшим летом "Арсенал" потратил больше всех в Премьер-Лиге, однако трансферы "канониров" — как и их игра на старте нового сезона — меркнут на фоне конкурентов.



По словам Мертезакера, выступавшего за "Арсенал" с 2011 по 2018 год, главный тренер Микель Артета находится в процессе перестройки команды, и этот процесс займет годы.



"Чтобы достичь успеха, требуется доверие. Я всецело за то, чтобы люди доверяли людям. Раз эту работу делает Микель Артета, а я считаю его правильным человеком, давайте доверять ему и верить в то, что он сможет достичь следующего уровня в течение двух-трех лет — уровня Лиги Чемпионов".



"Я знаю, как сильно он этого хочет. Я знаю его отношение к работе. Я знаю, как упорно он трудится над улучшением команды. Думаю, сейчас все мы должны проглотить существующее разочарование, от которого я тоже хочу избавиться, потому что эта работа ляжет в основу нашего успеха в последующие годы".



"Ставки очень, очень высоки, и я понимаю, что нас много критикуют, однако некоторые люди должны проглотить это и постараться жить с этим, и Микель это делает", — цитирует Мертезакера Daily Mail.