Мерсон считает, что Кейну следовало настойчивее добиваться трансфера в "Сити"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну следовало быть настойчивее в своем желании перейти в "Манчестер Сити".

Минувшим летом "Тоттенхэму" удалось оградить Кейна от интереса "Сити", причем Харри, не дожидаясь закрытия трансферного окна, лично объявил, что останется.



Однако Кейн до сих пор не открыл счет своим голам в новом сезоне Премьер-Лиги, провалив дерби с "Кристал Пэлас" и "Челси", и у Мерсона есть ощущение, что 28-летний англичанин пожалел о своем решении.



Также Пол чувствует, что "Сити" может вернуться за Харри в зимнее трансферное окно.



"На месте Харри Кейна я бы думал: "А не стоило ли мне быть чуть настойчивее?" В конце концов ты должен заботиться о своем будущем. Нет смысла думать: "Я не хочу, чтобы люди меня разлюбили. Я не хочу показаться неблагодарным".



"Он проделал невероятную работу на благо "Тоттенхэма". Ему нужно двигаться дальше".



"Он должен подумать о своем будущем. Этот парень заслуживает трофеев. Он феноменальный игрок, и ему следовало настаивать и настаивать на этом переходе. Он не стал бы плохим человеком, если бы ушел. Думаю, люди отнеслись бы с пониманием".



"Глядя на "Манчестер Сити" сейчас, я чувствую, что "Манчестер Сити" нуждается в Харри Кейне".



"На мой взгляд, он на голову сильнее любого другого центрального нападающего в этой лиге, хотя он и играет за "Тоттенхэм".



"Думаю, "Манчестер Сити" должен попытаться заполучить его — может быть, в январе. Кейну нужен этот переход ради своей карьеры".



"Ему нужно, чтобы через 20-30 лет он мог посадить внуков себе на колени и сказать: "Да, я выиграл то, то и то".



"Если ты остался в "Тоттенхэме", то хотя бы должен сражаться за "Золотую бутсу". Но и от этого в миллионах миль", — сообщил Мерсон talkSPORT.