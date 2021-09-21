Венгер: "Люди строги насчет моих последних лет в "Арсенале"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что люди слишком суровы, оценивая его последние годы на "Эмирейтс".

Венгер покинул тренерский мостик "Арсенала" в мае 2018, после нескольких сезонов, которые проходили в весьма токсичной атмосфере — фанаты не видели прогресса у команды, а просто места в топ-4 Премьер-Лиги им было уже мало.



Сейчас о месте в топ-4 "Арсеналу" остается только мечтать, и Арсен сетует, что тогда фанаты не ценили результатов его работы.



"Думаю, люди довольно строги насчет моих последних лет в клубе".



"В 2016 мы финишировали вторыми в лиге. "Лестер" взял титул, но другие команды тоже оказались позади "Лестера", который проиграл только три матча. В 2017 мы впервые за 20 лет не попали в топ-4, но мы набрали 75 очков".



"Люди не осознают этого. Мы выиграли Кубок Англии против "Челси", который едва стал чемпионом и имел возможность для дубля. Затем, в 2018, мы проиграли финал Кубка Лиги против "Сити" и всего в один мяч уступили "Атлетико" в полуфинале Лиги Европы", — сообщил Венгер The Telegraph.