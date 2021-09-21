Алонсо больше не будет преклонять колено

Защитник "Челси" Маркос Алонсо подтвердил, что он больше не будет преклонять колено.

Напомним, традиция преклонять колено перед матчем появилась в Премьер-Лиге летом 2020, после коронавирусного перерыва. Этим жестом игроки выражали свою поддержку движению за расовое равенство.



Впоследствии Премьер-Лига заменила девиз "Black lives matter" на аполитичный "No room to racism", однако отношение фанатов и игроков к преклонению колена до сих пор остается противоречивым.



В прошлом сезоне вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха стал первым в Премьер-Лиге игроком, отказавшимся преклонять колено, а теперь так решил поступать и Алонсо, который в воскресном дерби против "Тоттенхэма", выйдя с капитанской повязкой, лишь указал на девиз на рукаве.



"Я полностью против расизма и любого вида дискриминации, и я просто предпочитаю указывать пальцем на эмблему, где написано "нет расизму", как это делают в некоторых других видах спорта и в футболе в других странах".



"Я предпочитаю поступать именно таким образом. Я очень четко заявляю, что я против расизма. Я уважаю каждого".



"Возможно, этот жест с преклонением колена слегка утратил свою силу, поэтому я просто предпочитаю поступать по-своему, показывая, что я полностью поддерживаю борьбу с расизмом", — цитирует Алонсо Sky Sports.