Алонсо больше не будет преклонять колено
Защитник "Челси" Маркос Алонсо подтвердил, что он больше не будет преклонять колено.
Напомним, традиция преклонять колено перед матчем появилась в Премьер-Лиге летом 2020, после коронавирусного перерыва. Этим жестом игроки выражали свою поддержку движению за расовое равенство.
Впоследствии Премьер-Лига заменила девиз "Black lives matter" на аполитичный "No room to racism", однако отношение фанатов и игроков к преклонению колена до сих пор остается противоречивым.
В прошлом сезоне вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха стал первым в Премьер-Лиге игроком, отказавшимся преклонять колено, а теперь так решил поступать и Алонсо, который в воскресном дерби против "Тоттенхэма", выйдя с капитанской повязкой, лишь указал на девиз на рукаве.
"Я полностью против расизма и любого вида дискриминации, и я просто предпочитаю указывать пальцем на эмблему, где написано "нет расизму", как это делают в некоторых других видах спорта и в футболе в других странах".
"Я предпочитаю поступать именно таким образом. Я очень четко заявляю, что я против расизма. Я уважаю каждого".
"Возможно, этот жест с преклонением колена слегка утратил свою силу, поэтому я просто предпочитаю поступать по-своему, показывая, что я полностью поддерживаю борьбу с расизмом", — цитирует Алонсо Sky Sports.
21.09.2021 07:00
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Красссавчик! Остальные чего ждут х их знает. Смысл эту лабуду исполнять.
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Всем похуй
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Он с первого тура не становится на колено
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Энакин дело базарит. Поглотит всех темная сторона
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