Дринкуотер оценил свою карьеру в "Челси"
Полузащитник Данни Дринкуотер признал, что совершил ошибки и не использовал свои шансы в период своей карьеры в "Челси".
Выиграв Премьер-Лигу с "Лестером" в 2016, через год Дринкуотер перебрался в "Челси" за 35 миллионов фунтов.
С тех пор Данни сыграл лишь 23 матча за "синих" в Премьер-Лиги, а минувшим летом уже в четвертый раз был отправлен в аренду — на сей раз в "Рединг".
Поскольку контракт Дринкуотера с "Челси" истекает в конце этого сезона, 31-летний англичанин уже готов подвести итоги своей карьеры в лондонском клубе.
"Могу ли обрисовать свой период в "Челси"? Нет, это был беспорядок".
"В футболе никогда не бывает просто, никогда не бывает легко. Я лишь предвкушаю новые вызовы. Мне нужно перезапустить свою карьеру, и после всех этих сложных лет я хочу этого еще сильнее".
"Я хочу снова играть матчи и получать удовольствие от футбола, а дальше посмотрим. Я упустил ряд возможностей, я совершал ошибки, я не играл".
"Это мой последний год по контракту, поэтому на кону нечто большее, чем просто игра в футбол. Я должен думать о прочих вещах".
"Я отчаянно хочу играть матчи, я осознаю свое положение, и я понимаю, что это не то, чего я ожидал. Поэтому я должен кое-что изменить, и я делаю правильные шаги", — сообщил Дринкуотер talkSPORT.
21.09.2021 00:05
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