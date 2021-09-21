Дринкуотер оценил свою карьеру в "Челси"

Полузащитник Данни Дринкуотер признал, что совершил ошибки и не использовал свои шансы в период своей карьеры в "Челси".

Выиграв Премьер-Лигу с "Лестером" в 2016, через год Дринкуотер перебрался в "Челси" за 35 миллионов фунтов.



С тех пор Данни сыграл лишь 23 матча за "синих" в Премьер-Лиги, а минувшим летом уже в четвертый раз был отправлен в аренду — на сей раз в "Рединг".



Поскольку контракт Дринкуотера с "Челси" истекает в конце этого сезона, 31-летний англичанин уже готов подвести итоги своей карьеры в лондонском клубе.



"Могу ли обрисовать свой период в "Челси"? Нет, это был беспорядок".



"В футболе никогда не бывает просто, никогда не бывает легко. Я лишь предвкушаю новые вызовы. Мне нужно перезапустить свою карьеру, и после всех этих сложных лет я хочу этого еще сильнее".



"Я хочу снова играть матчи и получать удовольствие от футбола, а дальше посмотрим. Я упустил ряд возможностей, я совершал ошибки, я не играл".



"Это мой последний год по контракту, поэтому на кону нечто большее, чем просто игра в футбол. Я должен думать о прочих вещах".



"Я отчаянно хочу играть матчи, я осознаю свое положение, и я понимаю, что это не то, чего я ожидал. Поэтому я должен кое-что изменить, и я делаю правильные шаги", — сообщил Дринкуотер talkSPORT.