О'Хара признася, что "Тоттенхэм" без Кейна нравился ему больше

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара признался, что "шпоры" без Харри Кейна нравились ему больше, нежели с капитаном сборной Англии в составе.

В минувшее воскресенье "Тоттенхэм" потерпел второе подряд поражение со счетом 0:3, уступив "Челси", а Кейн в очередной раз выглядел ужасно.



При этом "шпоры" выиграли три предыдущих матча в Премьер-Лиге, из которых Кейн только на один выходил в стартовом составе. О'Харе кажется, что сейчас Харри является обузой для команды.



"Мне тяжело это говорить, потому что для меня Харри Кейн — это "мистер Тоттенхэм", но я смотрю на него и вижу, что он не очень хорошо играет за нас".



"Я наслаждался игрой "Тоттенхэма" в начале сезона, когда он не играл. Это звучит плохо, потому что он отличный игрок и пригодится любой команде, но стоило ему вернуться в состав, и мы больше не можем победить".



"Когда впереди играли Бергвейн, Моура и Сон, мы отсиживались в обороне, были компактны, выдерживали давление и угрожали соперникам контратаками".



"Но вернулся Харри Кейн, и он пытается делать все. В некоторые моменты он играет опорного полузащитника! Он берет на себя слишком много, и нам нужно, чтобы он играл впереди и решал судьбу матчей".



"У меня есть ощущение, что в данную минуту он слегка замедляет нашу игру. Он такой игрок и так много сделал для клуба, что язык не поворачивается его критиковать, но в данный момент он не очень хорошо играет за нас", — сообщил О'Хара talkSPORT.