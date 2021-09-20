Невилл по-прежнему считает, что Лингарду следовало уйти из МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл по-прежнему считает, что полузащитнику Джесси Лингарду стоило покинуть "Олд Траффорд" минувшим летом.

Накануне Лингард реабилитировался за свой грубейший ляп против "Янг Бойз" в Лиге Чемпионов несколькими днями ранее и доказал, что может быть полезным "Юнайтед".



Джесси забил победный гол в матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма" (1:2), однако Невилл по-прежнему не видит в 28-летнем англичанине основного игрока "красных дьяволов".



"Я по-прежнему считаю, что ему следовало уйти, но у него все равно будут такого рода моменты".



"Я был рад, что он отреагировал на то, что случилось в Европе посреди недели. Он реабилитировался и забил победный гол, и это великолепный момент для него. У него хороший характер, он очень хороший игрок, и думаю, он должен играть 40-45 матчей за сезон".



"Он не получит этого в "Юнайтед", если говорить о выходах в старте и 90 минутах на поле, но я думаю, игроки вроде него пригодятся "Юнайтед". Я просто думаю, что ради себя самого Джесси стоило уйти. "Юнайтед" будет сильнее, обладая Лингардом", — сообщил Невилл в своем подкасте.