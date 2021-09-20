"Ювентус" не собирается возвращать Погба

Поль Погба Спортивный директор "Ювентуса" Федерико Керубини открестился от слухов насчет возможного возвращения полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

На днях агент Мино Райола заявил, что допускает возвращение Погба в Турин следующим летом, когда Поль станет свободным агентом, если так и не продлит свой контракт с "Юнайтед".

Несмотря на то, что Погба может быть доступен бесплатно, внушительные требования по зарплате и возраст француза, которому в марте исполнится 29, охлаждают пыл "Ювентуса".

"При работе на трансферном рынке мы будем ориентироваться на игроков вроде Холанда, еще не достигших окончательной зрелости".

"Любые инвестиции мы будем совершать в игроков молодого профиля. Я планирую сделать ставку на игрока другого типа", — цитирует Керубини Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2021 20:00

Количество просмотров Просмотров: 144



Поиск: