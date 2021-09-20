"Ювентус" не собирается возвращать Погба
Спортивный директор "Ювентуса" Федерико Керубини открестился от слухов насчет возможного возвращения полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
На днях агент Мино Райола заявил, что допускает возвращение Погба в Турин следующим летом, когда Поль станет свободным агентом, если так и не продлит свой контракт с "Юнайтед".
Несмотря на то, что Погба может быть доступен бесплатно, внушительные требования по зарплате и возраст француза, которому в марте исполнится 29, охлаждают пыл "Ювентуса".
"При работе на трансферном рынке мы будем ориентироваться на игроков вроде Холанда, еще не достигших окончательной зрелости".
"Любые инвестиции мы будем совершать в игроков молодого профиля. Я планирую сделать ставку на игрока другого типа", — цитирует Керубини Daily Mirror.
20.09.2021 20:00
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