"Вулверхэмптон" запустил свой музыкальный лейбл

S-X "Вулверхэмптон" стал первым футбольным клубом в Великобритании, создавшим собственный музыкальный лейбл.

В рамках сотрудничества с британским подразделением Warner Music "волки" учредили лейбл под названием Wolves Records, чьи песни будут проигрываться на "Молинью" и в цифровых продуктах клуба.

Wolves Records уже начал процесс привлечения музыкантов, своим первым приобретением сделав номинированного на "Грэмми" британского певца и фаната "Вулверхэмптона" S-X, сообщает BBC.

Добавим, это не первый подобный случай в футболе. В недавнем прошлом "Марсель" из французской Лиги 1 вместе с BMG учредил лейбл OM Records, который занимается музыкой в стиле поп, хип-хоп и рэп.


Метки Вулверхэмптон

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2021 19:00

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  1. hammersmith 20.09.2021 20:05 # hammersmith
    Zaloopa Records

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  2. gerrard08 20.09.2021 19:55 # gerrard08
    На лейбле бензоколонки уже почти пол ляма
    https://youtube.com/playlist?list=PLcyDTehBdnbcZNVTfJIYHawp4Sl-6i5YR

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  3. rah 20.09.2021 19:52 # rah
    правильно, нах футбол

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