"Вулверхэмптон" запустил свой музыкальный лейбл

"Вулверхэмптон" стал первым футбольным клубом в Великобритании, создавшим собственный музыкальный лейбл.

В рамках сотрудничества с британским подразделением Warner Music "волки" учредили лейбл под названием Wolves Records, чьи песни будут проигрываться на "Молинью" и в цифровых продуктах клуба.



Wolves Records уже начал процесс привлечения музыкантов, своим первым приобретением сделав номинированного на "Грэмми" британского певца и фаната "Вулверхэмптона" S-X, сообщает BBC.



Добавим, это не первый подобный случай в футболе. В недавнем прошлом "Марсель" из французской Лиги 1 вместе с BMG учредил лейбл OM Records, который занимается музыкой в стиле поп, хип-хоп и рэп.