"Вулверхэмптон" запустил свой музыкальный лейбл
"Вулверхэмптон" стал первым футбольным клубом в Великобритании, создавшим собственный музыкальный лейбл.
В рамках сотрудничества с британским подразделением Warner Music "волки" учредили лейбл под названием Wolves Records, чьи песни будут проигрываться на "Молинью" и в цифровых продуктах клуба.
Wolves Records уже начал процесс привлечения музыкантов, своим первым приобретением сделав номинированного на "Грэмми" британского певца и фаната "Вулверхэмптона" S-X, сообщает BBC.
Добавим, это не первый подобный случай в футболе. В недавнем прошлом "Марсель" из французской Лиги 1 вместе с BMG учредил лейбл OM Records, который занимается музыкой в стиле поп, хип-хоп и рэп.
20.09.2021 19:00
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Zaloopa Records
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На лейбле бензоколонки уже почти пол ляма
https://youtube.com/playlist?list=PLcyDTehBdnbcZNVTfJIYHawp4Sl-6i5YR
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правильно, нах футбол
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